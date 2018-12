ബോളിവുഡിന്റെ ക്യൂട്ട് പ്രണയജോഡികളാണ് രണ്‍ബീര്‍ കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും. ഒന്നിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നാള്‍ മുതല്‍ ഇരുവരും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.



അടുത്തതായി ആലിയ ഭട്ട്- രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരാധകരുടെ ചര്‍ച്ചകള്‍. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരും ഇതുവരെ കൃത്യമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് താരങ്ങളും വീട്ടുകാരും മനസ്സ് തുറന്നതോടെ അടുത്തതായി വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് ബോളിവുഡില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്നത്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ആരാധകര്‍ ആലിയയുമായി ട്വിറ്ററില്‍ ചോദ്യോത്തര പരിപാടിയിൽ ഏര്‍പ്പെട്ടു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര തന്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജൊനാസ് എന്ന് മാറ്റിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു ആരാധകന്‍ ആലിയയോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്.

'ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആലിയ കപൂര്‍ എന്ന് വിളിക്കാമോ' എന്നായിരുന്നു ആരാധകന്റെ ചോദ്യം. ഹിമാൻഷു കകാനി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഉടനടി തന്നെ ആലിയയുടെ മറുപടിയും വന്നു.



ഹിമാൻഷു കകാനി എന്ന പേര് മാറ്റി 'താങ്കളെ ഞാന്‍ ഹിമാൻഷു ഭട്ട് എന്ന് വിളിക്കട്ടെ'യെന്നായിരുന്നു ആലിയയുടെ മറുചോദ്യം. ഇതോടെ ആരാധകന്റെ സംശയവും തീര്‍ന്നു. ഐശ്വര്യ റായ്, ശില്‍പ ഷെട്ടി എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ പല പ്രമുഖ നടിമാരും വിവാഹശേഷം പേര് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

