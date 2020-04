ജോര്‍ദാനില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്താന്‍ ഫിലിം ചേംബറിന്റെ സഹായം തേടി ബ്ലെസിയുടെ ചിത്രം ആടുജീവിതത്തിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് 58 അംഗ സംഘം ജോര്‍ദാനിലെത്തിയത്. നായകന്‍ പൃഥ്വിരാജും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

കൊറോണ ബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് ജോര്‍ദാനില്‍ കര്‍ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സംഘാംഗങ്ങള്‍ അവിടെ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ എട്ടോടെ വിസാ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനാല്‍ നാട്ടിലെത്താന്‍ അടിയന്തമായി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സിനിമാ സംഘവും ഫിലിം ചേംബറും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ പൃഥ്വിയുടെ സഹതാരമായ ഒമാനി നടന്‍ താലിബ് അല്‍ ബഷൂലി കോവിഡ് 19 സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ക്വാറന്റൈനില്‍ ആയിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് പുനരാരംഭിച്ചുവെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്ത് വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍.

പൃഥ്വി ജോര്‍ദാനില്‍ സുരക്ഷിതനാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നും ഭാര്യ സുപ്രിയ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 29-നാണ് പൃഥ്വി ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്തേക്ക് പോയത്. കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിത്തീരാവുന്ന ആടുജീവിതത്തിനായുളള പൃഥ്വിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ നജീബിനായി തടി കുറച്ച് താടിയും മുടിയും നീട്ടിവളര്‍ത്തിയുള്ള പൃഥ്വിയുടെ ലുക്ക് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അമല പോളാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായെത്തുന്നത്.

Content Highlights : Aadujeevitham Movie Crew Seeks help to get back to india from Jordan Prithviraj Blessy