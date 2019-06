അമല പോള്‍ പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ആടൈ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. അമലയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കുക എന്ന് സംവിധായകന്‍ രത്‌നകുമാര്‍ പറയുന്നു.

അമല അര്‍ദ്ധ നഗ്നയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ടീസര്‍ ഇറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്രോളുകളും തരംഗമായി. ഇതില്‍ ഒരു ട്രോള്‍ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ആടൈയുടെ വടിവേലു വേര്‍ഷന്‍ ട്രോളായിരുന്നു അത്. ഈ വീഡിയോ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അതിനാല്‍ പങ്കുവക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ രത്‌നകുമാര്‍ അമലയോട് മാപ്പും പറഞ്ഞു.

ഈ സിനിമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും അമലയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്നും രത്‌ന കുമാര്‍ കുറിച്ചു.

Nowadays there is Vadivelu version for every content. #Aadai is not a exception. This is hilarious 😜😆and i couldn't resist myself from sharing. Since the movie gonna talk abt freedom . I respect this "Freedom of speech". Sorry @Amala_ams 😏 pic.twitter.com/h2cT3hSBbU