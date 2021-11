പ്രശസ്ത അമേരിക്കന്‍ റാപ്പര്‍ ട്രാവിസ് സ്‌കോട്ട് ഹൂസ്റ്റണില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ആസ്ട്രോവേള്‍ഡ് ഫെസ്റ്റിവലിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 8 പേര്‍ മരിച്ചതും 300 ലേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതും വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്‍ആര്‍ജി പാര്‍ക്കില്‍ ട്രാവിസ് സ്‌കോട്ടിന്റെ പരിപാടികാണാന്‍ 50000 ലേറെ ആളുകളാണ് തടിച്ച് കൂടിയിരുന്നത്. പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ജനക്കൂട്ടം സ്റ്റേജിനടുത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച ട്രാവിസ് സ്‌കോട്ടിന്റെ ഭാര്യയും മോഡലുമായ കെയ്ലി ജെന്നറിനെതിരേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനം ഉയരുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. ആംബുലന്‍സ് എത്തി ആളുകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കെയ്ലി പങ്കുവച്ചത്. വളരെ ദാരുണമായ ഈ രംഗങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ മരണം വിറ്റ് കെയ്ലി വീണ്ടും ജനശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. ഇത് വിവാദമായതോടെ കെയ്ലി ദൃശ്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തു. താനും ട്രാവിസ് സ്‌കോട്ടും അപകടത്തില്‍ ഇരയായവരുടെ ഉറ്റവരുടെ വേദനയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് കെയ്ലി വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആസ്ട്രോവേള്‍ഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സംഘാടകരെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനല്‍ കേസിലെ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് അന്വേഷണം.

This #AstroWorld situation should remind you .. these influencers and celebrities do NOT care about you . Travis mocking the kids dying .. Kylie Jenner and Kendall leaving their stories up and taking cute videos while ambulances rolling through . Sad .