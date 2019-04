ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി തമിഴ് താരങ്ങള്‍. നടന്മാരായ അജിത്, അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജ, രജനികാന്ത്, സൂര്യ, കാര്‍ത്തി, വിജയ്, കമല്‍ഹാസന്‍, ശശികുമാര്‍ നടിമാരായ ജ്യോതിക, ശ്രുതിഹാസന്‍, ഖുശ്ബു തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ വോട്ടിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഭാര്യയും നടിയുമായ ശാലിനിക്കൊപ്പം തിരുവാണ്‍മയൂരിലെത്തിയാണ് നടന്‍ അജിത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നുങ്കമ്പാക്കം സ്റ്റെല്ല മേരീസ് കോളേജിലായിരുന്നു സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രജനികാന്ത് വോട്ട് ചെയ്തത്.

ആല്‍വാര്‍പേട്ടിലാണ് മക്കൾ നതി മയ്യം നേതാവ് കൂടിയായ നടന്‍ കമല്‍ ഹാസന്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മകളും നടിയുമായ ശ്രുതി ഹാസനൊപ്പമാണ് കമല്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത്.

സകുടുംബം എത്തിയാണ് നടന്‍ ശിവകുമാര്‍ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. മക്കളും അഭിനേതാക്കളുമായ നടന്‍ സൂര്യ ഭാര്യയും നടിയുമായ ജ്യോതിക, നടന്‍ കാര്‍ത്തി ഭാര്യ രഞ്ജിനി എന്നിവര്‍ ചെന്നൈയിലാണ് തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Content Highlights : 2019 loksabha elections Tamil Celebrities Casting Votes