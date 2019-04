വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച അമേരിക്കന്‍ മാസികയായ ഓക്കെയ്ക്കെതിരേ കേസ് കൊടുക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും നിക്ക് ജൊനാസുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വിവാഹിതരായി 117 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വിവാഹമോചിതരാകുകയാണ് പ്രിയങ്കയും നിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇയ്യിടെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ജോലിക്കാര്യങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടികളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അവര്‍ പരസ്പരം വഴക്കടിക്കുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഓക്കെയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. പ്രിയങ്കയും നിക്കും വിവാഹകാര്യത്തില്‍ ധൃതി കാണിച്ചുവെന്നും അതിന് അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ വലിയ വില നല്‍കുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

മാസികയിലെ ലേഖനം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ആരാധകരെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലേഖനത്തിനെതിരേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയർന്നത്. നിക്കും പ്രിയങ്കയും വിവാഹിതരായത് മുതല്‍ പ്രിയങ്കയെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരേയും ആരാധകര്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

പ്രിയങ്കയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതുവരെ നിക്ക് വളരെ സൗമ്യനായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ വിവാഹശേഷം നിക്ക് പ്രിയങ്കയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ലേഖനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നത്. പ്രിയങ്കയുമായുള്ള ബന്ധം നിര്‍ത്തണമെന്ന് നിക്കിനോട് കുടുംബം കെഞ്ചുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. പ്രിയങ്ക വിവാഹശേഷം സ്വസ്ഥമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സ്ത്രീയാണ് നിക്കിന്റെ കുടുംബം കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടി ഗേളാണെന്നും ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയുടെ പക്വതയേ പ്രിയങ്കയ്ക്കുള്ളൂവെന്ന് ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നെല്ലാമായിരുന്നു ലേഖനത്തില്‍ പ്രതിപാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്‌.

നേരത്തെ പ്രിയങ്കയ്‌ക്കെതിരെ വര്‍ഗീയ അധിക്ഷേപച്ചുവയുള്ള ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കട്ട് മാഗസിനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രിയങ്കയെ വഞ്ചകിയും അഴിമതിക്കാരിയുമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന ലേഖനം ഏറെ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights : Priyanka Nick divorce gossips, Priyanka Chopra Nick Jonas wedding, Priyanka gets ready to file case against US magazine