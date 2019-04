തമിഴില്‍ ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഇളയരാജ - യേശുദാസ് ടീം. എഴുപതുകള്‍ മുതല്‍ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം തമിഴ് സിനിമക്ക് ഇവര്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ഗാനാസ്വാദകര്‍ക്ക് എന്നും കര്‍ണാമൃതമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇവര്‍ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. വിജയ് ആന്റണി നായകനാവുന്ന തമിഴരശന്‍ എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി. ഫെപ്സ്സി.ജി.ശിവ നിര്‍മ്മിച്ച് ബാബു യോഗേശ്വരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ രമ്യാ നമ്പീശനാണ് നായിക. സുരേഷ് ഗോപി വളരെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

Content Highlights : Yesudas and Ilayaraja unite for a new tamil film