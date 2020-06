കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ എ.കെ.ജെ എം സ്‌കൂളിലെ കലാകാരന്‍മാര്‍ ഒരുക്കുന്ന സംഗീത ആല്‍ബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സ്‌കൂളിലെ 95-96 ബാച്ചിലെ ഡോക്ടര്‍ ജോബിന്‍ മടുക്കക്കുഴിയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്നാണ് ആല്‍ബം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില്‍ സമൂഹത്തിന് ആത്മശ്വാസം പകരുക എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് സംഗീത ആല്‍ബം.

Content Highlights : We Shall Overcome by GEMS OF AKJM 1996