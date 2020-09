സം​ഗീതഞ്ജൻ എസ്.പി ബാലസുബ്ര​ഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആകസ്മിക വിടവാങ്ങലിൽ നിന്ന് ഇനിയും മോചിതരായിട്ടില്ല സം​ഗീതാസ്വാദകർ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എത്രയെത്ര ​ഗാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു പാട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ പങ്കുവക്കുകയാണ് നടി വനിത വിജയകുമാർ. അർജുനും രഞ്ജിതയും ഒന്നിച്ച കർണ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മലരേ മൗനമാ എന്ന ​ഗാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വനിതയുടെ ട്വീറ്റ്.

തനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ​ഗാനം താൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം പാടി തന്നിരുന്ന നടൻ വിജയ്നെക്കുറിച്ചും വനിത പറയുന്നു.

"മലരേ മൗനമാ എന്ന ​ഗാനം എനിക്കായി പാടി തരാൻ വിജയ്നോട് ഞാൻ എത്രയോ വട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനിന്നും ഓർക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഇതും പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം എന്നെ കടുപ്പിച്ച് നോക്കും., പക്ഷേ എനിക്കായി ആ ​ഗാനം മധുരമായി അദ്ദേഹം പാടിത്തരും. ഓർമകൾ.."വനിത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I still remember how many times I used to ask @actorvijay to sing malare mounama song to me....he used to give me a nasty look coz I bugged him so much but sweetly sang it for me...memories #SPBalasubrahmanyam