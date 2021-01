തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷത്തെ സംഗീത ആൽബത്തിലൂടെ ഭാര്യക്ക് സമ്മാനമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഗായകൻ അരുൺ ഗോപൻ. തന്റെ ഭാര്യയുടെ വളൈക്കാപ്പ് ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ആൽബം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കണ്മണി എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അരുൺഗോപൻ തന്നെയാണ് രചനയും ആലാപനവും. ബിജു ധ്വനിതരംഗ് ആണ് ആൽബത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആൽബത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഗാനത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.

