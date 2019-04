നവാഗതനായ മനു അശോകന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഉയരെയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്ത്. സിനിമയിലെ നിര്‍ണായക മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കുന്ന 'പതിനെട്ടു വയസിലെ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വരികളും സംഗീതവുമാണ് പാട്ടിലെ ഹൈലൈറ്റ്. റെനീഷ് ഒറ്റപ്പാലം എഴുതിയ വരികള്‍ക്ക് ഗോപിസുന്ദര്‍ ആണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പല്ലവി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് 'ഉയരെ'യില്‍ പാര്‍വതി അഭിനയിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദ് എന്ന കഥാപാത്രമാകുന്ന ആസിഫ് അലിയും 'വിശാലാ'യി ടൊവിനോ തോമസും നായകന്‍മാരാകുന്നു.

എസ് ക്യൂബ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഷെനുഗ, ഷെഗ്‌ന, ഷെര്‍ഗ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഉയരെ നിര്‍മിക്കുന്നത്. രഞ്ജി പണിക്കര്‍, സിദ്ദിഖ്, പ്രതാപ് പോത്തന്‍, പ്രേംപ്രകാശ്, ഭഗത് മാന്വല്‍, ഇര്‍ഷാദ്, അനില്‍ മുരളി, അനാര്‍ക്കലി മരിക്കാര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്‍. ബോബി-സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

