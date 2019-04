തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം പ്രഭുദേവയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന്. അതോടനുബന്ധിച്ച് തെന്നിന്ത്യയാകെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കോറിയോഗ്രാഫര്‍ ഗണേഷ് മാസ്റ്റര്‍ അദ്ദേഹത്തിനായി നല്ലൊരു പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം ഒരുക്കി. കാതലന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി വൈരമുത്തുവിന്റെ വരികള്‍ക്ക് എ ആര്‍ റഹ്മാന്‍ ഈണം നല്‍കിയ ഊര്‍വശി ഊര്‍വശി എന്ന ഗാനത്തിന് ഒരുക്കിയ ഉഗ്രന്‍ കോറിയോഗ്രാഫി തന്നെയാണ് ആദരസൂചകമായി നല്‍കിയ ആ സമ്മാനം.

പ്രഭുദേവ കോറിയോഗ്രഫി ചെയ്ത ഗാനത്തിന് അതേ നൃത്തച്ചുവടുകളും പശ്ചാത്തലങ്ങളുമെല്ലാം പുനസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗണേഷ് മാസ്റ്ററും സംഘവും. പ്രഭുദേവയും വടിവേലുവും കുറെ യുവാക്കളും ചേര്‍ന്ന് ബസിനുള്ളിലും മുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലുമെല്ലാം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് പുതിയ മ്യൂസിക് വീഡിയോ. തൊണ്ണൂറുകളിലെ ക്യാമ്പസുകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും കല്യാണമേളങ്ങളിലും നിശാപാര്‍ട്ടികളിലും എല്ലാം മുഴങ്ങിക്കേട്ട, പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഭാഷാഭേദമെന്യേ ആളുകള്‍ പാടി നൃത്തം ചെയ്തു നടന്നിരുന്ന ഗാനമാണ് കാതലനിലെ ഊര്‍വശി ഊര്‍വശി എന്ന ഗാനം.

1994-ല്‍ കാതലന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മാനൊപ്പം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്‌സും ഷാഹുല്‍ ഹമീദും ചേര്‍ന്ന് ആലപിച്ച ഗാനമാണ് ഊര്‍വശി ഊര്‍വശി. അമേരിക്കന്‍ പോപ്ഗാനചാര്‍ട്ടുകളിലും ആസ്‌ത്രേലിയന്‍ സിനിമ ലയണിലും വരെ ഈ ഗാനം ഇടം പിടിച്ചു.

Content Highlights : Urvasi Urvasi Recreated by Ganesh Master, Kathalan film, Tribute to Prabhudeva on his birthday