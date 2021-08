ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകന്‍ അനു മാലികിനെതിരേ കോപ്പിയടി ആരോപണവുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

ടോക്യ ഒളിമ്പികിസില്‍ ഇസ്രായേല്‍ താരം ആര്‍തേം ടോള്‍ഗോപ്യാട്ട് ജിംനാസ്റ്റിക്‌സില്‍ സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേടിയതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം. സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ജേതാവ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗാനവും മെഡല്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന വേദിയില്‍ മുഴങ്ങികേള്‍ക്കും. 1996 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദില്‍ജലേ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മേരാ മുല്‍ക് മേരാ ദേശ്' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ഈണത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശീയഗാനവുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി കാല്‍നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ഇസ്രായേലിന്റെ മെഡല്‍ നേട്ടത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചുവെന്നും കോപ്പിയടിയ്ക്ക് അനുമാലികിന് സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നല്‍കണമെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു. സംഗീത സംവിധായകനെതിരേ നേരത്തേയും സമാനമായ ആരോപണവുമായി സംഗീതപ്രേമികള്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് വലിയ വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോള്‍ ആകസ്മികതയാകാമെന്നും അനു മാലികിന്റെ ആരാധകര്‍ പറയുന്നു.

1996 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദില്‍ജലേ ഹാരി ബാവ്‌ജേയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. അജയ് ദേവ്ഗണ്‍, മധൂ, സൊണാലി ബ്രിദ്ര എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങള്‍. സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങള്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

Content Highlights: Anu Malik trends on Twitter after Israel wins gold at Tokyo Olympics