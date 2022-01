ആനന്ദിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും വിഷാദിക്കാനും സംഗീതത്തിന്റെ കൂട്ടുതേടുന്നവര്‍ നിരവധി. പല സംഗീതാസ്വാദകര്‍ക്കും സംഗീതമൊരു ലഹരിയാണ്. ഏകാന്തതയിലും ഒഴിവുനേരങ്ങളിലും കൂട്ടിനായി സംഗീതമാണ് പലരുടേയും ഫസ്റ്റ് ചോയ്‌സ്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളര്‍ച്ചയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ വികാസവും സംഗീതത്തിന് നല്‍കിയത് വന്‍ റീച്ചാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സംഗീതം ഭാഷ-രാഷ്ട്രാതിര്‍ത്തികള്‍ മറികടന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ശ്രോതാക്കളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനികള്‍ക്കും സംഗീതപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലും വന്‍വര്‍ധനവുണ്ടായതോടെ മികച്ച ഗാനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മത്സരവും ഏറി. അതിനാല്‍ തന്നെ സംഗീതപ്രേമികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിരവധി പുതിയ ഗാനങ്ങളാണ്.

2021 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനങ്ങളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ തിരഞ്ഞെത്തിയ പത്ത് ഗാനങ്ങളില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് ഒലീവിയ റോഡ്രിഗോയുടെ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സാണ്. ഒലീവിയയുടെ തന്നെ ഗുഡ് ഫോര്‍ യൂ എന്ന മറ്റൊരു ഗാനവും ആദ്യ പത്തിലുണ്ട്. ലില്‍ നാസ് എക്‌സിന്റെ രണ്ട് ഗാനങ്ങളാണ് സംഗീതപ്രേമികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് കേട്ടത്. മൊണ്ടേറോ, ഇന്‍ഡസ്ട്രി ബേബി എന്നിവയാണ് അവ. വാക്കര്‍ ഹേയ്‌സിന്റെ ഫാന്‍സി ലൈക്ക്, എസ്ബി19 ന്റെ മാപാ, ബിടിഎസിന്റെ ബട്ടര്‍, ടെഷറിന്റെ ജലേബി ബേബി, നഥാന്‍ ഇവാന്‍സിന്റെ വെല്ലര്‍മാന്‍, എസ് സെഡ് എയുടെ ഗുഡ് ഡേയ്‌സ് എന്നിവയാണ് മറ്റു ഗാനങ്ങള്‍.

ഡ്രൈവേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സ് (Drivers License)

അമേരിക്കന്‍ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ ഒലീവിയ റോഡ്രിഗോയുടെ ആദ്യ സിംഗിളാണ് ഡ്രൈവേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സ്. 2021 ജനുവരി എട്ടിനാണ് ഗാനം റിലീസായത്. സോര്‍ (Sour) എന്ന ഒലീവിയയുടെ ആദ്യ സ്റ്റുഡിയോ ആല്‍ബത്തിലെ ലീഡ് സിംഗിളാണ് ഡ്രൈവേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സ്. പ്രൊഡ്യൂസറായ ഡാന്‍ നിഗ്രോയ്‌ക്കൊപ്പം ഗാനത്തിന്റെ സഹരചയിതാവായും ഒലീവിയ വര്‍ത്തിച്ചു. 2020 ല്‍ തന്നെ ഗാനത്തിന്റെ ടീസറുകള്‍ ഒലീവിയ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കു വെച്ചിരുന്നു. ഒരു പ്രണയപരാജിതയുടെ മാനസികവികാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായാണ് ഗാനത്തിന്റെ വരികളും ഈണവും ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഒലീവിയ കാര്‍ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഗാനമാലപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഗാനരംഗത്തില്‍ പലഭാഗങ്ങളിലും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ 32.8 കോടിയിലധികം തവണ യൂട്യൂബില്‍ പ്ലേ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. 7.9 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകളാണ് ഗാനം ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്.





മൊണ്ടേറോ (കോള്‍ മീ ബൈ യുവര്‍ നെയിം) ( MONTERO (Call Me By Your Name))

അമേരിക്കന്‍ റാപ്പറും ഗായകനുമായ ലില്‍ നാസ് എക്‌സിന്റെ മൊണ്ടേറോ 2021 മാര്‍ച്ച് 26 ലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഓള്‍ഡ് ടൗണ്‍ റോഡിന് ശേഷം ലില്‍ നാസ് എക്‌സിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റാണ് മൊണ്ടേറോ. ബില്‍ബോര്‍ഡ് ഹോട്ട് 100 ല്‍ ടോപ് പൊസിഷനിലെത്തിയ ഗാനത്തിന്റെ വിഷയം സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗമാണ്. ബൈബിളില്‍ നിന്ന് കടമെടുത്ത രംഗാവിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ഗാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാനഡ, ഫ്രാന്‍സ്, യുകെ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ടോപ് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ ഗാനം ഇടം നേടി. യുക്രേനിയന്‍ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായ ടാനു മുയിനോവാണ് ഗാനത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍. ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രശസ്തരായ ചിത്രകാരന്‍മാരുടെ രചനകള്‍ മുയിനോവിന് പ്രചോദനമേകി. നിരവധി സംഗീതപുരസ്‌കാരങ്ങളും ഗാനത്തിന് ലഭിച്ചു. 41.5 കോടിയിലേറെ തവണ ഗാനം യൂട്യൂബിലൂടെ ആരാധകര്‍ കേട്ടു. 9.6 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകള്‍ മൊണ്ടേറോ ഇതുവരെ നേടി.

ഇന്‍ഡസ്ട്രി ബേബി (Industry Baby)

ലില്‍ നാസ് എക്‌സും അമേരിക്കന്‍ റാപ്പര്‍ ജാക്ക് ഹാര്‍ലോയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ ഇന്‍ഡസ്ട്രി ബേബി, 'മൊണ്ടേറോ' എന്ന ആല്‍ബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സിംഗിളാണ്. 2021 ജൂലായ് 23 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനം 26.2 കോടിയിലേറെ തവണ സംഗീതപ്രേമികള്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 6.8 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകള്‍ ഗാനത്തിന് ലഭിച്ചു. A bubbling piece of pop-edged rap എന്നാണ് മ്യൂസിക് ആന്‍ഡ് ഫാഷന്‍ മാസികയായ ക്ലാഷ് (Clash) ഇന്‍ഡസ്ട്രി ബേബിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗിയായ ലില്‍ നാസ് എക്‌സിനെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ജയില്‍ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. പാട്ടില്‍ കടന്നുവരുന്ന കുളിമുറി നൃത്തരംഗങ്ങളില്‍ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന നഗ്‌നതാപ്രദര്‍ശനം ട്രോളുകളെ തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് മറച്ചു. 64 മത് ആന്വല്‍ ഗ്രാമി അവാര്‍ഡ്സില്‍ ബെസ്റ്റ് മെലോഡിക് റാപ് പെര്‍ഫോമന്‍സിനുള്ള നോമിനേഷന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി ബേബിയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫാന്‍സി ലൈക്ക് (Fancy Like)

അമേരിക്കന്‍ കണ്‍ട്രി മ്യൂസിക് (country music) സിംഗറായ വാക്കര്‍ ഹേയ്സിന്റെ ഫാന്‍സി ലൈക്ക് എന്ന സുന്ദരമായ ഗാനം 2021 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് റിലീസായത്. ഹേയ്സും മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ രചന നിര്‍വഹിച്ചത്. ഗാനത്തിന്റെ റീമെയ്ക്ക് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ബില്‍ബോര്‍ഡ് ഹോട്ട് 100 ചാര്‍ട്ടില്‍ മൂന്നാമതായും ഹോട്ട് കണ്‍ട്രി സോങ്സ് ചാര്‍ട്ടില്‍ ഒന്നാമതായും ഫാന്‍സി ലൈക്ക് ഇടം പിടിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ഔട്ടായ ഓറിയോ കുക്കി ഷെയ്ക്ക് (Oreo Cookie Shake) അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ആപ്പിള്‍ബീ ഫാന്‍സി ലൈക്കിന്റെ വിജയത്തോടെ തിരികെയെത്തിച്ചു. പ്രമുഖ വീക്കിലി മ്യൂസിക് ചാര്‍ട്ടുകളിലെല്ലാം മുന്‍സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഫാന്‍സി ലൈക്ക് നിലനിര്‍ത്തി.

മാപാ (Mapa)

മാമാ(mama), പാപാ(papa) എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങള്‍ സംയോജിപ്പിച്ചതാണ് മാപാ. അമ്മയോടും അച്ഛനോടുമുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമാണ് മാപാ. യുവഗായകര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഫിലിപിനോ ബാന്‍ഡ് എസ്ബി19 ആണ് മാപായുടെ സ്രഷ്ടാക്കള്‍. ബാന്‍ഡിന്റെ ലീഡറായ പാബ്ലോയാണ് ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാനത്തിന്റെ സഹനിര്‍മ്മാതാവ് കൂടിയാണ് പാബ്ലോ. 2021 മേയ് 16 നാണ് മാപാ റിലീസായത്. മദേഴ്സ് ഡേയ്ക്കും ഫാദേഴ്സ് ഡേയ്ക്കും ഇടയില്‍ മാതാപാതാക്കള്‍ക്കുള്ള ആദരമായാണ് ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തത്. ഫിലിപിനോ ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ഗാനത്തിന്റെ ഈണവും ഭാവവും ലോകത്താകമാനമുള്ള സംഗീതപ്രേമികളെ ആകര്‍ഷിച്ചു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള 'പ്രണയലേഖന'മെന്നാണ് ഡെയ്ലി ട്രിബ്യൂണ്‍ ഗാനത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വാട്ട് (What) എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനത്തിന് ശേഷം എസ്ബി 19 പുറത്തിറക്കിയ ഗാനമാണ് മാപാ. അതാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ലോകത്തേറ്റവുമധികം പേര്‍ തിരഞ്ഞെത്തിയ ഗാനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു.

ഗുഡ് 4 യൂ (Good 4 U)

2021 ല്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ തിരഞ്ഞെത്തിയ ഗാനങ്ങളില്‍ ഒലീവിയ റോഡ്രിഗോയുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസന്‍സാണ് ആദ്യസ്ഥാനത്ത്. പട്ടികയില്‍ ഒലീവിയയുടെ ഗുഡ് 4 യൂവും ഇടം നേടി. മേയ് 14 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് വ്യൂസ് 31.8 കോടി കടന്നു. 5.9 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകളും വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോര്‍ എന്ന ആല്‍ബത്തിലെ ദേ ജാവു (Deja Vu) എന്ന ജനുവരിയില്‍ റിലീസായ ഗാനവും ഹിറ്റായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ, ജര്‍മനി, കാനഡ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, യുകെ തുടങ്ങി 23 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഗാനം മ്യൂസിക് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ നമ്പര്‍ വണ്ണായി. അഭിനന്ദനങ്ങളോടൊപ്പം വിമര്‍ശനങ്ങളും ഗാനം ഏറ്റു വാങ്ങി. 2000 ല്‍ റിലീസായ പോപ് ഗാനങ്ങളുടെ ഛായ ഗാനത്തിനുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റായ സ്ളേറ്റിന്റെ ലേഖകന്‍ ക്രിസ് മോലാന്‍ഫിയുടെ അഭിപ്രായം.

ബട്ടര്‍ (Butter)

ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ ചരിത്രത്തിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ബിടിഎസ്. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം ആരാധകരുള്ള ഏഴംഗ മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡാണ് ബിടിഎസ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മ്യൂസിക് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ മുന്‍നിരസ്ഥാനത്തും ബില്‍ബോര്‍ഡിന്റെ ഗ്ലോബല്‍ 200 ചാര്‍ട്ടും ഇടം പിടിച്ച ബിടിഎസ് ഗാനമാണ് ബട്ടര്‍. 2021 മേയ് 21 നാണ് ബട്ടര്‍ റിലീസായത്. പതിവ് ബിടിഎസ് ഗാനങ്ങള്‍ പോലെ ആരാധകര്‍ ബട്ടറിനേയും ഏറ്റെടുത്തു. റിലീസായി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂസ് ആണ് ഗാനത്തിന് ലഭിച്ചത്. മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബിടിഎസ് ഗാനമാണ് ബട്ടര്‍. 20 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകളാണ് ഗാനം ഇതുവരെ നേടിയത്. മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിലെ മ്യൂസിക് ചാര്‍ട്ടില്‍ ടോപ് ടെന്നില്‍ ബട്ടര്‍ ഇടം നേടുകയും ചെയ്തു.

ജലേബി ബേബി (Jalebi Baby)

ജലേബി ബേബി എന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പം ഗൂഗിളില്‍ ഏറെ പേര്‍ തിരഞ്ഞത് ജലേബി ബേബിയുടെ അര്‍ഥവും ജലേബി ബേബി ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ഗാനമാണോ എന്നതുമാണ്. ഒരു പഞ്ചാബി-ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനമായ ജലേബി ബേബി കനേഡിയന്‍ റാപ്പര്‍ ടെഷറാണ് ആലപിച്ചത്. ഗാനത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാവും ടെഷറാണ്. ഹിതേഷ് ശര്‍മയെന്ന ടെഷറും ഗായകനും ഗാനരചയിതാവും നര്‍ത്തകനുമായ ജേസണ്‍ ഡെറൂലോയും ചേര്‍ന്നാണ് വരികളെഴുതിയത്. 2021 മേയ് 28 ന് റിലീസായ ജലേബി ബേബി വളരെ വേഗമാണ് വൈറലായത്. ടോപ് ത്രില്ലര്‍ ഗ്ലോബല്‍ ചാര്‍ട്ടില്‍ ഇടം നേടിയ ഗാനം ബില്‍ബോര്‍ഡ് ചാര്‍ട്ടിലും ഇടം പിടിച്ചു. ടെഷറും ജേസണ്‍ ഡെലൂറോയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഡാന്‍സ്-പോപ് നമ്പറിന് യൂട്യൂബിലൂടെ ലഭിച്ചത് 2.7 മില്യണ്‍ ലൈക്കുകളാണ്.

വെല്ലര്‍മാന്‍ (Wellerman)

ഒരു കപ്പല്‍ഗാനമെന്ന് വേണമെങ്കില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള വെല്ലര്‍മാന്‍ ഗാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള വെല്ലര്‍ബ്രദേഴ്‌സ് എന്ന വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരക്കുകപ്പലുകളുടെ വരവാണ് വെല്ലര്‍മാന്‍ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു ബാലഡിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ഏപ്രിലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഗായകന്‍ നഥാന്‍ ഇവാന്‍ ഗാനത്തിന്റെ കവര്‍ വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറക്കി. ടിക് ടോക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ കവര്‍ വേര്‍ഷന്‍ വൈറലായി. 1860-1870 കാലയളവിലാണ് വെല്ലര്‍മാന്‍ എന്ന ഗാനം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനു ശേഷം പല തവണ പല നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഗാനത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. എങ്കിലും നഥാന്‍ ഇവാന്‍സിന്റെ വേര്‍ഷന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. മ്യൂസിക് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ മുന്‍നിരസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഗാനം ഇടം പിടിച്ചു.

ഗുഡ് ഡേയ്‌സ് (Good Days)

അമേരിക്കന്‍ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ സൊലാന ഇമാനി റോവ് അഥവാ എസ് ഡെഡ് എയുടെ ഗുഡ് ഡേയ്‌സ് എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ 2020 ഡിസംബര്‍ 25 നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. 2021 മാര്‍ച്ച് ആറിന് ഗുഡ് ഡേയ്‌സിന്റെ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തു. സൊലാന തന്നെയാണ് ഗാനം സംവിധാനം ചെയ്തത്. നഷ്ടപ്രണയവും ആത്മാന്വേഷണവും ആനന്ദവും തുടങ്ങി നിരവധി വികാരങ്ങള്‍ കടന്നു പോകുന്ന ഗാനം സംഗീതപ്രേമികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. നിരവധി അവാര്‍ഡ് നോമിനേഷനുകള്‍ നേടിയ ഗാനം കൂടിയാണ് ഗുഡ് ഡേയ്‌സ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മ്യൂസിക് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ ഗാനം ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

(ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്‌സ് വഴി പുറത്തു വിട്ട പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്)

Content Highlights: Top searched songs in Google 2021