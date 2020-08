സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ദേശഭക്തിയോടെ രാജ്യത്തെ 65 ഗായകർ ഒന്നിച്ചുപാടിയ ഗാനം വൈറലാകുന്നു. റോജ എന്ന സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി എ ആർ റഹ്മാൻ ഈണമിട്ട 'തമിഴാ തമിഴാ' എന്ന ഗാനമാണ് ഏവരും ചേർന്നു പാടുന്നത്.

എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ശങ്കർ മഹാദേവൻ, കെ എസ് ചിത്ര, ഹരിഹരൻ, സുജാത, കാർത്തിക്, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, മനോ, നരേഷ് അയ്യർ, ജി വേണുഗോപാൽ, ശ്രീനിവാസ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വിജയ് യേശുദാസ് തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ അറുപത്തിയഞ്ചോളം ഗായകരാണ് ഈ പാട്ടിനുവേണ്ടി ഒന്നിച്ചത്.

പാട്ടിലെ തമിഴ് വരികൾ വൈരമുത്തുവും ഹിന്ദി വരികൾ പി കെ മിശ്രയും തെലുങ്ക് വരികൾ രാജശ്രീയും മലയാളം വരികൾ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണനുമാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights :Together As One United Singers Charitable Trust 65 Singers 5 Languages One Nation One Song