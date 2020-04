നമുക്കൊരുമിച്ച് പൊരുതാം, ഈ സമയവും കടന്നു പോകും...തോല്‍ക്കില്ല കേരളം, ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന്‍.. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ച്ചകളായി നാം നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഈ വാക്കുകള്‍.. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയായി ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ പലതിലും കൊറോണയെന്ന വൈറസ് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ജാഗരൂകരായി വൈറസിനോ തോല്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രപരിശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയും. കേരളത്തിലും അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുകയാണ് ജനം.

വൈറസിനെ തുരത്താന്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളവഴിയെന്നു കണ്ടെത്തി രാജ്യത്തെങ്ങും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന വൈറസ് വ്യാപനവാര്‍ത്തകള്‍ ജനങ്ങളെയും മാനസികമായി തളര്‍ത്തുന്നു. ആ തളര്‍ച്ച മാറ്റാന്‍ സംഗീതത്തിനു കഴിയും. പ്രതീക്ഷകള്‍ കൈവിടാതെ മനസ്സില്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി സാമൂഹികമായി അകലം പാലിച്ച് മുന്നേറാമെന്ന സന്ദേശവുമായെത്തുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ടോണി ജോസഫ്, റെനീഷ് ഒറ്റപ്പാലം എന്നിവരാണ് പാട്ടുമൊയെത്തുന്നത്. സുചിത് സുരേശന്‍, ലോണ്‍ലി ഡോഗി, ആതിര മേനോന്‍ എന്നിവരാണ് ആലപിക്കുന്നത്.

