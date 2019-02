ബി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍-ദിലീപ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കോടതി സമക്ഷം ബാലന്‍ വക്കീല്‍ 21ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കെ, ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നു. ബി കെ ഹരിനാരായണന്റെ വരികള്‍ക്ക് രാഹുല്‍ രാജാണ് ഈണം പകര്‍ന്നത്. ഹരിശങ്കറാണ് തേന്‍ പനിമതിയേ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത്.

തനി നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരന്‍ വക്കീലായാണ് ദിലീപ് ഗാനരംഗത്തിലെത്തുന്നത്. പാട്ടിലുടനീളം കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പച്ചപ്പും കുളിര്‍മയും ഏറെ ആസ്വദിക്കാനായെന്നും ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം ദിലീപിന്റെ നല്ലൊരു ഗാനം കേള്‍ക്കുകയാണെന്നുമൊക്കെയാണ് കമന്റുകള്‍.

സിദ്ദിഖ്, മമതാ മോഹന്‍ദാസ്, പ്രിയാ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നു. വയാകോം18 മോഷന്‍ പിക്‌ചേഴ്സാണ് നിര്‍മാണം. ഇവര്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രം കൂടിയാണ് കോടതി സമക്ഷം ബാലന്‍ വക്കീല്‍.