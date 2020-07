റോം : ലോകപ്രശസ്തനായ ഇറ്റാലിയൻ സംഗീതസംവിധാകനും ഓസ്കാർ ജേതാവുമായ എന്നിയോ മോറിക്കോൺ(91) അന്തരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ഇടുപ്പെല്ലിന് ഒടിവുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ ആണ് അന്ത്യം.

1966ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗുഡ് ബാഡ് ആന്റ് ദ അഗ്ലി' എന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിലൂടെയാണ് എന്നിയോ പ്രശസ്തനാകുന്നത്. സർജിയോ ലിയോൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ തീം മ്യൂസിക്ക് ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 50 വർഷത്തിലേറെയായി സംഗീതസംവിധാന രംഗത്തുള്ള അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ സിനിമകൾക്കും ടിവി സീരീസുകൾക്കുമായി 500ലധികം ഈണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ മിഷൻ, വൺസ് അപോൺ എ ടൈം ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്, സിനിമ പാരഡൈസോ, ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ, ദ അൺടച്ചബിൾസ്, മലേന, ദ ഹേറ്റ്ഫുൾ എയ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകപ്രശസ്ത കമ്പോസിഷനുകൾ.

ആറു തവണ ഓസ്കർ നാമനിർദേശപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന് 2016ൽ ക്വന്റിൻ ടാരന്റീനോ സംവിധാനം ചെയ്ത ദ ഹേറ്റ്ഫുൾ എയ്റ്റിലൂടെയാണ് ഓസ്കർ ലഭിച്ചത്. ഇതിനു പുറമേ ദ ലീഗന്റ് ഓഫ് 1900 എന്ന ചിത്രത്തിന് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരവും ദ അൺടച്ചബിൾസിനു ഗ്രാമിയും ബാഫ്റ്റ പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

മരിയ ട്രാവിയ ആണ് ഭാര്യ. നാലു മക്കളുണ്ട്.

Content Highlights :the good, bad and the ugly music director ennio morricone dies at 91