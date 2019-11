കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മ്യൂസിക്ക് ബാന്‍ഡായ തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുതിയ ആല്‍ബം പുറത്തിറങ്ങുന്നു, നമഃ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആല്‍ബത്തില്‍ പത്ത് പാട്ടുകളാണ് ഉള്‍ക്കൊളളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, തമിഴ്, ഭാഷകളിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂര്‍ ഫോറം ശാന്തിനികേതനില്‍ നവംബര്‍ 30-ന് വൈകീട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ആല്‍ബത്തിന്‍റെ ലോഞ്ചിങ് നിര്‍വഹിക്കും. പാസിലൂടെയാണ് പ്രവേശനം

തൈക്കൂടത്തിന്‍റെ ആദ്യ ആല്‍ബം നവരസ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഒന്‍പത് ഗാനങ്ങളാണ് ആല്‍ബത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നത്.

പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

