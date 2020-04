കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയെ പൊരുതി തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ സ്വന്തം ജീവിതമര്‍പ്പിച്ചു മുന്നേറുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി ഒരു ഗാനം സമര്‍പ്പിച്ച് ഒരു ഡോക്ടര്‍. ആസ്റ്റര്‍ മെഡിസ്റ്റിയിലെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ ജെയ്‌സ് ജോണ്‍വരികളെഴുതി ഈണം നല്‍കിയ ഗാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് വരികളുള്ള ഗാനം മനോഹരമായൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയില്‍ ജെയ്‌സും ഇളയമകന്‍ ജെറിമിന്‍ ജെയ്‌സും അഭിനയിക്കുന്നു. ജെയിസിന്റെ ഭാര്യ നവ്യ ഫിലിപ് ആണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനാല്‍ കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടില്‍ വച്ചാണ് ചിത്രീകരണം.

ജെയ്‌സിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തില്‍ 2013ല്‍ റിലീസ് ആയ 'അറിയാതെ നിനയാതെ' എന്ന ഗാനം യൂട്യൂബില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights : Story of a Father and Son during Lockdown LET'S FIGHT CORONA In-Home Music Video JAIZ JOHN