ചെന്നൈയിലെ ബ്ലൂമിങ് ബഡ്‌സ് എന്ന കിന്‍ഡര്‍ഗാര്‍ഡനില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ആദ്യമായി കുഞ്ഞു സ്റ്റീവന്റെ വിരലില്‍ തൊടുന്നത്. ലക്ഷത്തിലൊരുവന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അപൂര്‍വ സിദ്ധി. കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം അവന്‍ താളം പിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. മൂന്നുവയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സ്റ്റീവന്റെ വിരല്‍വേഗവും താളകണിശതയും അധ്യാപകരെ അമ്പരപ്പിച്ചു. അവന്റെയുള്ളില്‍ സംഗീതമുണ്ടെന്ന് അവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് ലോകം കീഴടക്കുമെന്ന് അവര്‍ കണക്കുകൂട്ടി. കുഞ്ഞുസ്റ്റീവന്റെ സംഗീതം ലോകത്തിനുമീതെ പ്രവഹിക്കാന്‍ പിന്നീട് അധികകാലമെടുത്തില്ല.

ഗായകന്‍, ഡ്രമ്മര്‍, പിയാനിസ്റ്റ്, മൃദംഗവാദകന്‍ എന്നീ പേരുകളിലൂടെ സ്റ്റീവന്‍ സാമുവല്‍ ദേവസ്സി എന്ന ചെറിയ വലിയ കലാകാരന്‍ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തുമ്പോള്‍ അവന് വെറും 10 വയസ്സുമാത്രമായിരുന്നു പ്രായം. അതിനോടകം ലണ്ടനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജില്‍ നിന്നും ഡ്രംസില്‍ റെക്കോഡ് മാര്‍ക്കോടെ എട്ടാം ഗ്രേഡ് ഈ മിടുക്കന്‍ കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഡ്രംസ് പഠിക്കുമ്പോള്‍ പതിനാറാം വയസ്സില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട കടമ്പയാണ് പതിമൂന്നുവയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ സ്റ്റീവന്‍ കീഴടക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ട്രിനിറ്റി കോളേജിന് കീഴില്‍ എല്‍.ടി.സി.എല്‍ ഗ്രേഡ് നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്റ്റീവ്. ഈ ഗ്രേഡിന് പഠിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഡ്രമ്മറാണ് സ്റ്റീവ്. ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നതോടെ എല്‍.ടി.സി.എല്‍ ഗ്രേഡ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഡ്രമ്മർ എന്ന റെക്കോഡ് സ്റ്റീവനെത്തേടിയെത്തും.

സ്റ്റീവന്റെ സംഗീതം ലോകം കാണാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകള്‍ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ.പക്ഷേ അതിനിടയില്‍ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്‍ നേടിയ അംഗീകാരങ്ങള്‍ ആരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിംബല്‍ കമ്പനിയായ സില്‍ജിയന്‍ സ്റ്റീവനെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഡ്രമ്മര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അവര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റീവന്റെ പ്രകടനങ്ങള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. ചെറിയ പ്രായത്തില്‍ ഇത്ര കൈയ്യടക്കത്തോടെ അതിവേഗത്തില്‍ ഡ്രംസിലും മൃദംഗത്തിലും താളവിസ്മയം തീര്‍ക്കുന്ന സ്റ്റീവന്‍ വൈകാതെ അത്ഭുതബാലനായി സംഗീതപ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ നിറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ സില്‍ജിയന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍ എന്ന വലിയ പദവിയ്ക്ക് അര്‍ഹനായിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീവ്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സംഗീതജ്ഞനും ഈ മിടുക്കന്‍ തന്നെ.

ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ സംഗീതലോകത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാന്‍ സ്റ്റീവന് സാധിച്ചു. നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൂടെ ആരാധകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന സ്റ്റീവന്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള, തിരുവനന്തപുരത്തെ മണ്‍സൂണ്‍ രാഗ, മുംബൈ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, മുംബൈ ഡ്രംസ് ഡേ തുടങ്ങി നിരവധി വേദികളില്‍ പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സ്വന്തമായി ചില സംഗീത പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മൃദംഗവും ഡ്രംസും കീബോര്‍ഡുമെല്ലാം വായിച്ച് വലിയൊരു ആരാധക വൃന്ദത്തെ ഇതിനോടകം ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്‍ നേടിയെടുത്തു.

ഗായകന്‍ എന്ന നിലയിലാണ് സ്റ്റീവന്‍ ആദ്യമായി സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ കൂടുകൂട്ടുന്നത്. സ്റ്റീവന്‍ ആലപിച്ച ക്രൈസ്തവ ആരാധനാഗീതങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ ആരാധകരുണ്ട്. യൂട്യൂബില്‍ പത്ത് മില്ല്യണ്‍ ലൈക്കുകളാണ് സ്റ്റീവന്റെ മിക്ക ഗാനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളത്. സ്റ്റീവന്‍ ആലപിച്ച 'തൗസന്റ് റീസണ്‍സ്' എന്ന പാട്ടിന് യൂട്യൂബില്‍ അഞ്ചരക്കോടിയിലധികം കാഴ്ചക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പാട്ടു പാടുന്നതിനൊപ്പം പശ്ചാത്തല സംഗീതവും സ്റ്റീവന്‍ തന്നെയൊരുക്കും. അച്ഛന്‍ സൗണ്ട് എന്‍ജിനീയറായ സാമുവല്‍ ദേവസിയാണ് സ്റ്റീവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം. കീബോര്‍ഡുകൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കിയ സംഗീത മാന്ത്രികന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്സിയുടെ സഹോദരനാണ് സാം ദേവസ്സി. ഇരുവരും സ്റ്റീവന്റെ സംഗീതത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പ് ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ കൈലാഷ് ഖേര്‍, രാജേഷ് ചൗരസ്യ, തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം ചെന്നൈ മ്യൂസിക്ക് അക്കാദമിയില്‍ ഒരു കണ്‍സേര്‍ട്ടില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ സ്റ്റീവന് സാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗീത വേദികളിലൊന്നാണിത്.

ലോക്ഡൗണിനിടെ നിരവധി ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ജീവനേകാന്‍ സ്റ്റീവന് സാധിച്ചു. അതിലധികവും ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഓണ്‍ലൈനായി കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ഷോകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ലോക്ഡൗണിനിടെ സ്റ്റീവന് ലഭിക്കേണ്ട വലിയൊരു അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലെ മ്യൂസീഷ്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ലോകോത്തര വേദിയില്‍ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അത്. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ആ ചടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു.

സംഗീതമാണ് ജീവിതം സംഗീതത്തില്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കണം ഇതാണ് സ്റ്റീവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍. സംഗീതം വിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കളിയ്ക്കും ഈ മിടുക്കന്‍ തയ്യാറല്ല. കീബോര്‍ഡിലും വോക്കലിലും ഡ്രംസിലും മൃദംഗത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രാവീണ്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റീവന്‍ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്നത് ഡ്രംസിനെയാണ്. വലുതാകുമ്പോള്‍ ശിവമണിയെപ്പോലെ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഡ്രമ്മറാകണമെന്നാണ് സ്റ്റീവന്റെ ആഗ്രഹം. സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്സിയ്‌ക്കൊപ്പം നിരവധി തവണ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും കലാപ്രകടനം നടത്താനുമെക്കെ സ്റ്റീവന് സാധിച്ചു.

ലോക്ഡൗണിനിടെ മിക്ക ദിവസവും പുതിയ നമ്പറുകളുമായി സ്റ്റീവന്‍ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുടെ ഇടയിലേക്കെത്താറുണ്ട്. എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ദിവസവും പ്രാക്റ്റീസ് മുടക്കാറില്ലെന്ന് സ്റ്റീവന്റെ അച്ഛന്‍ സാം ദേവസ്സി പറയുന്നു. വീട്ടില്‍ നിന്നുതന്നെയാണ് പ്രാക്റ്റീസ് നടത്തുന്നത്. ദിവസേന മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട പ്രാക്റ്റീസില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിത്താരം. ഒപ്പം കീബോര്‍ഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

