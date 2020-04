കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ഡൗണില്‍ സംഗീതപരിപാടികള്‍ അടക്കമുള്ള വിനോദ പരിപാടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളത്തിലെ വാദ്യകലാകാരന്‍മാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. സിനിമയും നാടകവും മറ്റെല്ലാ വിനോദങ്ങളും മറന്ന് ജനങ്ങളും സര്‍ക്കാരും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്സിയും കൂട്ടരും. സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്സി ഓടക്കുഴല്‍ കലാകാരന്‍മാരായ രാജേഷ് ചേര്‍ത്തല, ജോസി ആലപ്പുഴ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സഹായാഭ്യര്‍ഥന നടത്തുന്നത്.

Content Highlights : stephen devassy and artists seek help from government in corona virus lock down