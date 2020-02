ഫഹദ് ഫാസില്‍- നസ്രിയ താരജോഡികളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു അന്‍വര്‍ റഷീദ് സംവിധാനംചെയ്യുന്ന ട്രാന്‍സിലെ എന്നാലും മത്തായിച്ചാ എന്ന പുതിയ ഗാനം പുറത്ത്. സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ ആദ്യമായി പാടുന്ന ഗാനമാണിത്.

വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിനായക് ശശികുമാറും ബ്ലേസും ചേര്‍ന്നാണ്. സൗബിന്‍ ഷാഹിറും ബ്ലേസും ചേര്‍ന്നാണ് ആലാപനം. സംഗീതം ജാക്സണ്‍ വിജയന്‍. ചിത്രം 2020 ഫെബ്രുവരി 20ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡേയ്സിന് ശേഷം ഫഹദിനൊപ്പം നസ്രിയ വീണ്ടും വേഷമിടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് ട്രാന്‍സ് എത്തുന്നത്. വിജു പ്രസാദ് എന്ന മോട്ടിവേഷണല്‍ സ്പീക്കറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഫഹദ് ഫാസില്‍ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അന്‍വര്‍ റഷീദ് എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഫഹദിനൊപ്പം സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ജോജു ജോര്‍ജ്, ധര്‍മജന്‍, അശ്വതി മേനോന്‍, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, ചെമ്പന്‍ വിനോദ് എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ സംവിധായകന്‍ ഗൗതം മേനോനും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നു.

ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡേയ്സ്, പ്രേമം, പറവ എന്നീ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കുശേഷം അന്‍വര്‍ റഷീദ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് നിര്‍മിക്കുന്ന നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് ട്രാന്‍സ്. ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം അന്‍വര്‍ റഷീദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഛായാഗ്രഹണം അമല്‍ നീരദ്. റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയാണ് ശബ്ദമിശ്രണം.

Content Highlights : soubin shahir sings this new track from trance movie