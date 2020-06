സുശാന്ത് സിങ്ങ് രജ്പുതിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ബോളിവുഡിൽ ഉയരുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെ ഫലമായി താരസന്തതികൾക്ക് അവർ അർഹിക്കാത്ത അം​ഗീകരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും സാധാരണക്കാർ തഴയപ്പെടുകയാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ ഉയരുന്നു. ​ഗോഡ് ഫാദറില്ലാതെ സിനിമയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന അഭിനേതാക്കളെ ചില താരങ്ങൾ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോ​ഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായവുമായി രവീണ ഠണ്ടൻ, കങ്കണ റണാവത്ത്, വിവേക് ഒബ്റോയി എന്നിവർ രം​ഗത്ത് വന്നതും വലിയ ചർച്ചയായി.

ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബോളിവുഡ് സം​ഗീതമേഖലയുടെയും സ്ഥിതി മറിച്ചല്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ​ഗായകൻ സോനു നി​ഗം. ബോളിവുഡ് സം​ഗീതത്തെ ഭരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാഫിയകളാണെന്നും ഈ സ്ഥിതി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഗായകരുടേയോ സം​ഗീത സംവിധായകന്റെയോ ​ഗാനരചയിതാവിന്റേയോ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ കേൾക്കാമെന്നും സോനും നി​ഗം പറയുന്നു.

''നടനായിരുന്ന സുശാന്തിന്റെ ആത്മഹത്യ ഇന്ന് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ സം​ഗീതമേഖലയിൽ നിന്നുമൊരു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. പ്രധാനമായും ഇവിടെ രണ്ടു 'മാഫിയ'കളാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ അധികാരമാണ് വലുത്. ആ അധികാരവും സ്വാധീനവുമുപയോ​ഗിച്ച് ആരൊക്കെ പാടണം പാടരുത് എന്നൊക്കെ അവർ നിശ്ചയിക്കും. ​ഗായകരുടെ പ്രതിഭയൊന്നും അവർക്ക് വിഷമയല്ല, പണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. വളരെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച് അവസരത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സം​ഗീത പ്രതിഭകളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ്.

എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഭാ​ഗ്യവാനാണ്. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വന്നതിനാൽ അന്ന് ഇത്രയും വലിയ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് സ്ഥിതിയാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു.''- സോനു നി​ഗം പറഞ്ഞു.

സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സോനു നി​ഗം നടൻ സൽമാൻ ഖാനെതിരേ പരോക്ഷമായ ഒരു വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ഒരു പുരസ്കാര നിശയിൽ അരിജിത് സിംഗിന്റെ പെരുമാറ്റരീതിയിൽ അസ്വസ്ഥനായ സൽമാൻ തന്റെ സുൽത്താൻ എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് അരിജിത്ത് റെക്കോർഡു ചെയ്‌ത ഒരു ഗാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സം​ഗീത സംവിധായകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

''ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ​ഗായകരോട് ഇതു ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പുതുമുഖങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ''- സൽമാന്റെ പേരെടുത്തു പറയാതെ സോനു നി​ഗം പറഞ്ഞു.

