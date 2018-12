സോനു നിഗം ബോളിവുഡ് പിന്നണി ഗാനരംഗത്തെത്തിയിട്ട് ഇരുപതു വര്‍ഷങ്ങളോളമായി. അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം നിരവധി നല്ല ഗായകര്‍ ബോളിവുഡിലെത്തുകയും സംഗീതപ്രേമികളെ ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്വന്തമായൊരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഗായകനെന്ന നിലയിലും വേറിട്ട തന്റെ മധുരശബ്ദം കൊണ്ടും സോനു നിഗം അവരില്‍ നിന്നൊക്കെ എക്കാലവും വ്യത്യസ്തനായിത്തന്നെ തുടരുന്നു.

പിന്നണിഗാനരംഗത്തെ പല വിവാദവിഷയങ്ങളിലും സ്വന്തം നിലപാടു തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഗായകനുമാണ് അദ്ദേഹം. ചില കാര്യങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ താനൊരു പാക്കിസ്താനിയായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആശിച്ചു പോവുകയാണെന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കുറി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്താനിയായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇതിലും കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ തന്നെ തേടി വരുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം നടത്തിയ പ്രത്യേക ചര്‍ച്ചയിലാണ് സോനു നിഗം തന്റെ നിലപാടു തുറന്നടിച്ചത്. ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന സംഗീതപരിപാടികളുടെ സംഘാടകരുടെ പാക്കിസ്താനി ഗായകരോടുള്ള താത്പര്യത്തേയും പരസ്യമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും പാക്കിസ്താനില്‍ നിന്നുമുള്ള ഗായകരോടു പുലര്‍ത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത സമീപനത്തോടാണ്‌ ഗായകന്‍ എതിര്‍പ്പു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജ് ഷോകള്‍ നടത്താന്‍ മ്യൂസിക് കമ്പനികള്‍ക്ക് പണം അങ്ങോട്ട് നല്‍കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഗായകര്‍ക്ക്. പാക് ഗായകര്‍ക്ക് അത് വേണ്ട താനും. അവരില്‍ നിന്നും അത്തരത്തില്‍ യാതൊരു തുകയും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഇനി പണം നല്‍കിയില്ലെന്നു വരട്ടെ, തുക മുടക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ള മറ്റു ഗായകരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും അവരുടെ പാട്ടുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യവും നല്‍കിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കും.

എന്തിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഗായകരോട് വേറിട്ട നിലപാട്? ആത്തിഫ് അസ്ലം എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. സ്‌റ്റേജ് ഷോകള്‍ക്കു പണം മുടക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഇതുവരെ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റഹത്ത് ഫത്തേഹ് അലി ഖാനോടും ഇതുവരെ ആരും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന റീമിക്‌സ് ട്രെന്റുകളെയും സോനു രൂക്ഷ്മമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് ഗാനരചയിതാക്കളും സംഗീതസംവിധായകരും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഗാനങ്ങളൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ആ ജോലി മ്യൂസിക് കമ്പനികളേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

വിവാദപരാമര്‍ശങ്ങളിലൂടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറസാന്നിധ്യമാണ് സോനു എന്നും. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളില്‍ ലൗഡ് സ്പീക്കറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്, രാജ്യമൊട്ടാകെ ചൂടന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights : Sonu Nigam criticism on the different approach to Indian and Pakistani singers by music companies, sonu nigam songs, Pakistani playback singers in India