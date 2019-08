യുവപിന്നണിഗായകരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധകരുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ സിതാര കൃഷ്ണകുമാറിനായിരിക്കും. സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലടക്കം സിത്താരയുടെ മൂളക്കത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് സംഗീതസംവിധായകന്‍ മുഹമ്മദ് സഹൂര്‍ ഖയ്യാമിന് പ്രണാമമര്‍പ്പിച്ച് സിതാര പാടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ തരംഗമാകുന്നത്.

ഖയാം ഈണമിട്ട ഗാനങ്ങളില്‍ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ ദില്‍ ചീസ് ക്യാ ഹേ, കഭീ കഭീ, ഷാം ഏ ഗം കീ കസം എന്നീ ഗാനങ്ങളാണ് സിതാര ആലപിക്കുന്നത്. അന്തരിച്ച പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകന് ആദരാഞ്ജലികളര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടും സിതാരയുടെ ശബ്ദത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും നിരവധി ആരാധകരാണ് രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഖയാമിന് 1982ലെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുളള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ഉമ്രാവോ ജാനിലെ ഗാനമാണ് ആദ്യത്തേത്. ദില്‍ ചീസ് കിയാ ഹേ എന്നു തുടങ്ങുന്ന മധുര ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശാ ഭോസ്ലേയാണ്. രേഖയും ഫറൂഖ് ഷെയ്ഖുമാണ് ഗാനരംഗത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അമിതാഭ് ബച്ചനും രാഖിയും ചേര്‍ന്നഭിനയിച്ച കഭീ കഭീയിലെ കഭീ കഭീ മേരേ ദില്‍ മേം എന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ ഗാനവും സിതാര പാടുന്നു. സഹീര്‍ ലുധിയാന്‍വിയാണ് വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മുകേഷും ലതാ മംഗേഷ്‌കറുമായിരുന്നു ആ ഗാനത്തിനു പിന്നിലെ ശബ്ദങ്ങള്‍. ഫുട്പാത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഈണമിട്ട് തലത് മുഹമ്മദ് പാടിയ ഷാം ഏ ഗം കീ കസം ആണ് ഒടുവിലത്തെ ഗാനം.

