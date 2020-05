സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഗോപി സുന്ദറിന്റെ ജന്മദിനത്തില്‍ ആശംസാസന്ദേശവുമായി ഗായിക സിത്താര കൃഷ്ണകുമാര്‍. സ്‌നേഹം, ബഹുമാനം, വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം പ്രായവും, പകിട്ടും, പത്രാസും നോക്കാതെ തരുന്ന സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചുരുക്കം ചില സുഹൃത്തുക്കളില്‍ ഒരാളാണ് ഗോപി സുന്ദറെന്നും സിത്താര പറയുന്നു.

സിത്താരയുടെ കുറിപ്പ്

'സ്‌നേഹം, ബഹുമാനം, വിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം - പ്രായവും, പകിട്ടും, പത്രാസും നോക്കാതെ തരുന്ന സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ! പുതിയ അറിവുകളെ, തിരുത്തലുകളെ -കയ്യും, കണ്ണും, ചെവിയും, മനസ്സും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവര്‍ അപൂര്‍വമാണ്. ചുറ്റിനും വന്ന് കൂടുന്ന, എത്തിനോക്കുന്ന, സകല നെഗറ്റിവിറ്റികളെയും, പടിക്കല്‍ നിര്‍ത്തി നല്ലതിനെ മാത്രം ആസ്വദിക്കാനും ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്താനുമുള്ള ക്ഷമയും, മനസ്സും വലിയ പാഠങ്ങളാണ് !

അങ്ങനെ ഉള്ള ചുരുക്കം ചിലരില്‍ ഒരാളാണ് നിങ്ങള്‍ ഗോപിച്ചേട്ടാ.. സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും പോസിറ്റീവുമായിരിക്കൂ.. ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത്‌ഡേ....'

ഈ അടുത്തകാലത്ത്, മിസ്റ്റര്‍ ഫ്രോഡ്, ലൈലാ ഓ ലൈല, എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര്, ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്, മിഖായേല്‍, കോടതി സമക്ഷം ബാലന്‍ വക്കീല്‍, അര്‍ജന്റീന ഫാന്‍സ് കാട്ടൂര്‍ക്കടവ്, ഉയരെ, തുടങ്ങി ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ ഗോപി സുന്ദറിന്റെ ഈണത്തില്‍ സിത്താര പാടിയിട്ടുണ്ട്. 2006ല്‍ നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പശ്ചാത്തല സംഗീതം നല്‍കി പിന്നണിഗാനരംഗത്തെത്തിയ ഗോപിസുന്ദര്‍ മോഹന്‍ലാലും പാര്‍വതിയും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ഫ്‌ലാഷിലൂടെയാണ് മുഴുനീള സംഗീതസംവിധായകനാകുന്നത്. അന്‍വര്‍, ഉസ്താദ് ഹോട്ടല്‍, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, 1983, മിസ്റ്റര്‍ ഫ്രോഡ്, ഹൗ ഓള്‍ഡ് ആര്‍ യൂ, ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡെയ്‌സ്, ചാര്‍ലി തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ ഹിറ്റ് ചാര്‍ട്ടുകള്‍ ഗോപി സുന്ദര്‍ ഈണമിട്ടവയാണ്. 2012 മുതല്‍ തിരക്കേറിയ സംഗീത സംവിധായകനാകുകയായിരുന്നു.

