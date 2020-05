ഗുരുതുല്യനായ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകന്‍ എം ജയചന്ദ്രന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ഗായിക സിത്താര കൃഷ്ണകുമാര്‍. ജയചന്ദ്രന്റെ ഈണത്തില്‍ പിറന്ന ഏനുണ്ടോടീ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് സിത്താര മലയാളസിനിമാപിന്നണിഗാനരംഗത്ത് എത്തിയത്. ജയചന്ദ്രന്‍ സാര്‍ തന്നോടു പറയുന്ന ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായവും തന്നെ അതീവ സന്തുഷ്ടയാക്കാറുണ്ടെന്നും എന്നാലും ചെറിയൊരു പേടി അദ്ദേഹത്തിനരികിലെത്തുമ്പോള്‍ ഉണ്ടെന്നും സിത്താര പറയുന്നു.

സിത്താരയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

'അദ്ദേഹം എന്നെ റെക്കോര്‍ഡിംഗിനു വിളിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കൈകള്‍ വിയര്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങും. തൊണ്ട വരളും. ഒരു സംഗീത വിദ്യാര്‍ഥിയേക്കാള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാനിരിക്കും. എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന്. അദ്ദേഹമെന്നെ മകളേ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. എന്നെ വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുതുല്യനായി കാണുന്നു ഞാന്‍. അതാണ് ഞാനിത്ര ശ്രദ്ധാലു ആകുന്നത്. 'ഏനുണ്ടോടി' എന്ന പാട്ട് ഞാന്‍ പാടിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ കരിയറില്‍ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും എന്നെത്തേടി വരില്ലായിരുന്നു. ജീവിതം തന്നെ വേറെയാകുമായിരുന്നു. എന്റെ പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് കമന്റ് പോലും എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷവതിയാക്കാറുണ്ട്. കുറേ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞതിതാണ്. 'ഇനിയെത്ര വലുതായാലും നീയെനിക്കാ കൊച്ചുകുട്ടി തന്നെയാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് ഞാന്‍ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ കൊച്ചുകുട്ടി.' അനുഗ്രഹീതയാണ് ഇതുപോലൊരു നല്ല ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചത് അതാണ്...ഡിയര്‍ സര്‍.. ഒരിത്തിരി പേടിയുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, പക്ഷേ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്... ഹാപ്പി ഹാപ്പി ബര്‍ത്ത്‌ഡേ...'

