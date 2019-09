പിതാവ് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും താന്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാകിസ്താനിലാണെന്ന് ഗായകന്‍ അദ്‌നാന്‍ സമിയുടെ മകന്‍ അസാന്‍ സമി. ബിബിസിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സു തുറന്നത്. പാകിസ്താനാണ് തന്റെ വീടെന്നും പിതാവിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അസാന്‍ സമി പറഞ്ഞു.

ഇതെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ മുതിരാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം പിതാവായത് കൊണ്ടാണ്. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടമുള്ള രാജ്യത്താണ്. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ജീവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാകിസ്താനിലാണ്.

ഞാന്‍ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ്. എനിക്കിവിടെ സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പാകിസ്താനാണ് എന്റെ വീട്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലെനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്.

അദ്‌നാന്‍ സമിക്ക് സെബ ഭക്തറിലുണ്ടായ മകനാണ് അസാന്‍ സമി. 1993-ല്‍ വിവാഹിതരായ ഇവര്‍ മകനുണ്ടായതിന് ശേഷം വേര്‍പിരിഞ്ഞു. അദ്‌നാന്‍ സമിയുടെ പാത പിന്‍തുടര്‍ന്ന അസാന്‍ സമിയും സംഗീത മേഖലയിലാണ് ചുവടുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിതാവാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമര്‍ശകനെന്നും അസാന്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

2016 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അദ്‌നാന്‍ സമിക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ലഭിച്ചത്. 15 വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കുന്ന സമിയുടെ പാകിസ്താന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ടിന്റെ കാലാവധി തീര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സമി ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചതിനെതിരേ കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് പാകിസ്താനില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. ഇന്ത്യ-പാക് പ്രശ്‌നത്തില്‍ അദ്‌നാന്‍ സമി ഇന്ത്യ അനുകൂല നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് നേരിടുന്നത്.

