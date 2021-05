സിദ് ശ്രീറാം വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ പാടുന്നു. മെലഡികൾ പാടി തിളങ്ങിയ ശ്രീറാം ഇക്കുറി അടിപൊളി പാട്ടുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്.

666 പ്രൊഡക്ഷൻസിൻറെ ബാനറിൽ ഹസീബ് മേപ്പാട്ട് നിർമ്മിച്ച് നവാഗതനായ കബീർ പുഴമ്പ്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ലാൽ ജോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ശ്രീറാം പാടുന്നത്. ജോ പോൾ രചിച്ച് ബിനേഷ് മണി സംഗീതം നൽകിയ 'സുന്ദരിപ്പെണ്ണേ... എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഐറ്റം സോങ്ങാണ് ഇത്.

ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം ഉടൻ റിലീസ് ചെയ്യും. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ലാൽജോസിൻറെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻറെ ടൈറ്റിൽ എന്നത് സിനിമയുടെ പുതുമയാണ്. ഒട്ടേറെ വെബ്സീരീസുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവനടൻ ശാരിഖ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ. പുതുമുഖ നടി ആൻഡ്രിയ ആൻ നായികയും. നിർമ്മാണം- ഹസീബ് മേപ്പാട്ട്, കഥ, തിരക്കഥ, സംവിധാനം- കബീർ പുഴമ്പ്രം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-ഇ എ ഇസ്മയിൽ, പി ആർ ഒ- പി ആർ സുമേരൻ

