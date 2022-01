നീല്‍ നോന്‍കിന്റി എന്ന കണ്‍സേര്‍ട്ട് പിയാനിസ്റ്റിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തോടെ ഷില്ലോങ് ചേംബര്‍ ക്വയര്‍ (SCC)എന്ന പ്രശസ്തമായ സംഗീത ട്രൂപ്പിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ഥാപകനേയും മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയേയുമാണ്, രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീതപ്രതിഭകളിലൊരാളേയും. അന്‍പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു നീലിന്. ക്വയറിലെ ഓരോ അംഗവും ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീതജ്ഞനോ സംഗീതജ്ഞയോ ആകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഓരോ നിമിഷവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആ വലിയ പ്രതിഭയുടെ വേര്‍പാട് ഷില്ലോങ് ചേംബര്‍ ക്വയറിലെ അംഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംഗീതജ്ഞര്‍ക്കും സംഗീതപ്രേമികളേയുമാണ് വിഷാദത്തിലാഴ്ത്തുന്നത്. എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ച് സൗമ്യഭാവത്തോടെ കാണപ്പെടുന്ന നീല്‍ നോന്‍കിന്റി എന്ന അതുല്യപ്രതിഭയുടെ അസാന്നിധ്യം ഷില്ലോങ് ചേംബര്‍ ക്വയര്‍ വേദികളില്‍ അഗാധമായി അനുഭവപ്പെടും. 2015 ല്‍ പദ്മശ്രീ നല്‍കിയാണ് രാജ്യം നീല്‍ എന്ന പ്രതിഭയെ ആദരിച്ചത്.

He is the Shillong Chamber Choir എന്നാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാള്‍ദിനത്തില്‍ ക്വയറംഗങ്ങള്‍ ആശംസ പങ്കുവെച്ചത്. 2001 ജനുവരി 14 നായിരുന്നു ശ്രോതാക്കളെ ആനന്ദത്തിന്റേയും ആസ്വാദനത്തിന്റേയും കൊടുമുടികളേറ്റുന്ന എസ്.സി.സിയുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി അരങ്ങേറിയത്. അന്ന് തൊട്ടിന്നോളം എസ്.സി.സിയുടെ അമരത്തിരുന്ന് ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നീലിന്റെ നഷ്ടം ഒരിക്കലും നികത്തപ്പെടില്ല. നീലിനെ കൂടാതെ ഇരുപത്തഞ്ചംഗങ്ങളാണ് ക്വയറിലുള്ളത്. അതില്‍ പതിനഞ്ച് ഗായകരുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രതിഭകള്‍. ഓരോ വേദിയിലും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് എസ് സി സി മൂടപ്പെടുമ്പോള്‍ സൗമ്യതയാര്‍ന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ അവ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നീല്‍ എന്ന സംഘാടകന്‍ ഇനിയില്ല എന്ന സത്യം അംഗങ്ങള്‍ ഏതു വിധത്തില്‍ അംഗീകരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകര്‍. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ സംഗീതപഠനത്തിന് ശേഷം അധ്യാപകനായിരുന്ന നീല്‍ അതുപേക്ഷിച്ചാണ് മേഘാലയയില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത്. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഷില്ലോങ് ചേംബര്‍ ക്വയറിന്റെ പിറവി.

ബ്രിട്ടന്‍, പോളണ്ട്, ശ്രീലങ്ക, ഇറ്റലി... വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും എസ്.സി.സി. സംഗീതപരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. 2009 ല്‍ വിയന്ന ചേംബര്‍ ഓര്‍ക്കസ്ട്രയോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം എസ്.സി.സിയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 2010 ല്‍ വേള്‍ഡ് ക്വയര്‍ ഗെയിംസില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എസ്.സി.സി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അറുപത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ 209 ക്വയറുകളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഏക സംഘമായിരുന്നു എസ്.സി.സി. മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളില്‍ സംഘത്തിന് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ സംഗീതമത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എസ്.സി. സിയ്ക്ക് കൈവന്നു, വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് അംഗീകാരങ്ങളും നേടി.

ബോളിവുഡ് ഗാനങ്ങള്‍ പാടി ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ടാലന്റഡ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ എസ്.സി.സി. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2010 ല്‍ അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയും പത്‌നി മിഷേല്‍ ഒബാമയും ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ നടന്ന വിരുന്നില്‍ എസ്.സി.സിയുടെ സംഗീതപരിപാടി അരങ്ങേറി. അതിന് മുമ്പ് 2002 ലും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയില്‍ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി എപിജെ അബ്ദുള്‍ കലാമിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണത്തില്‍ എസ്.സി.സി. പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2013 ല്‍ ഗുഡ് ബൈ ഡിസംബര്‍ എന്ന മലയാളസിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എസ്.സി.സി സംഗീതസംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുകയും നാല് ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. മടി മടി... എന്ന ഗാനം ലൈവായി ബിബിസി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു.

1970 ജൂലായ് 9 ല്‍ അന്ന് അസമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ജായ് വ് ലാങ്‌സ്‌നിങ്ങിലായിരുന്നു നീലിന്റെ ജനനം. ലണ്ടനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിലും ഗില്‍ഡ്ഹാള്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിലുമായാണ് നീല്‍ തന്റെ സംഗീതപഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ്ഷയറില്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നു നീല്‍. പിന്നീട് സംഗീതരംഗത്ത് ശോഭിച്ച നിരവധി ശിഷ്യര്‍ നീലിനുണ്ട്. സംഗീതമേഖലയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പദ്മശ്രീ നല്‍കി ആദരിച്ചത്. പിയാനോയും കീബോര്‍ഡും അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നീല്‍ വെസ്‌റ്റേണും ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രീയസംഗീതവും ബോളിവുഡ് സംഗീതവും അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത സംഗീതസംഘമായ ഫിറ്റ്‌സ് വില്യം ക്വാര്‍റ്റെറ്റുമായി എസ്.സി.സി. സഹകരിച്ചുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സംഗീതപ്രവര്‍ത്തനവുമായി മൂന്ന് മാസമായി നീലും സംഘവും മുംബൈയില്‍ തങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് നീല്‍ അസുഖബാധിതനായത്. ശസ്ത്രക്രിയയെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ആ അസാമാന്യപ്രതിഭയുടെ അന്ത്യം.

Content Highlights: Shillong Chamber Choir founder Neil Nongkynrih dies at 51