'കാണ്ട് ഹെല്‍പ് ഫോളിങ് ഇന്‍ ലവ് വിത്ത് യൂ' എന്ന പ്രസിദ്ധ പോപ് ഗാനത്തിന്റെ കവര്‍ വേര്‍ഷനുമായി രേണുക അരുണ്‍. എല്‍വിസ് പ്രെസ്ലീ എന്ന ലോകപ്രശസ്ത ഗായകനുള്ള ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഗാനത്തിന് കവര്‍ വേര്‍ഷനൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബ്ലൂ ഹവായ് എന്ന ആല്‍ബത്തിനായി ഈണം നല്‍കിയ ഈ പ്രണയഗാനം പിന്നീട് അതേ പേരിലുള്ള ചിത്രത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഗാനം ഇപ്പോഴും മിക്ക ആളുകളുടെയും ഇഷ്ട ട്രാക്കാണ്.

രേണുകയുടെ പാട്ടിനു ഗിറ്റാറില്‍ താളമിടുന്നത് സുമേഷ് പരമേശ്വറാണ്. കിസ്മത്ത് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു സുമേഷ് പരമേശ്വര്‍.

Content Highlights: Renuka Arun with cover song for Can't Help Falling in Love world famous song, Elvis Presley singer