രതീഷ് വേഗ എന്ന സംഗീത സംവിധായകന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിര്‍ണായകമായ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു വി കെ പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രം. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ അതിലും ഹിറ്റായിരുന്നു. ഉണ്ണി മേനോന്‍ ആലപിച്ച മഴനീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ എന്ന പ്രണയഗാനം അക്കാലയളവില്‍ മലയാളത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ നല്ല ചില ഗാനങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന നിലയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഏഴു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം വി കെ പ്രകാശും അനൂപ് മേനോനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കിങ് ഫിഷ്. അനൂപിനൊപ്പം സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി സ്‌ക്രീനിലെത്തുന്നുണ്ട്. കിങ് ഫിഷ്-ഒരു രാജാവിന്റെ തോന്നിവാസങ്ങള്‍ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണം നല്കുന്നത് രതീഷ് വേഗയാണ്. പ്രണയത്തിന്റെ ആര്‍ദ്രതയും പുതുമയുമുള്ള പാട്ടുകളുമായി വീണ്ടുമെത്താന്‍ പ്രാര്‍ഥനയും പിന്‍തുണയും വേണമെന്ന് രതീഷ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്റെ മെഴുകുതിരി അത്താഴങ്ങളിലാണ് അനൂപ് മേനോന്‍ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. ഡ്രാമയാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ അവസാന സംവിധാന സംരംഭം. അതിനിടയില്‍ അഞ്ജലി മേനോന്‍ ചിത്രം കൂടെയിലും രഞ്ജിത്ത് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും കിങ് ഫിഷിനുണ്ട്.

നിത്യ മേനോന്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന പ്രാണയാണ് വി കെ പ്രകാശിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം. വിവിധ ഭാഷകളില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു വാക്കിന്‍ മൗനം എന്ന പാട്ടിന്റെ ടീസര്‍ ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights :Ratheesh vega does music in in Anoop Menon V K Prakash film King Fish, Anoop Menon new film, Ratheesh Vega music director