നടി പ്രിയ വാര്യര്‍ ആദ്യമായി പാടി അഭിനയിക്കുന്ന ഹിന്ദി സം​ഗീത ആൽബം റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. നിര്‍മ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ അശോകന്‍ പി.കെ. ആണ് ഈ മ്യൂസിക് വീഡിയോ നിര്‍മ്മിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

''പ്രിയ വാര്യര്‍ ഹിന്ദിയില്‍ പാടി അഭിനയിക്കുന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോ അവതരണത്തിലെയും ചിത്രീകരണത്തിലെയും പുതുമകള്‍ കൊണ്ട് വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണ്. ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ വരികള്‍ക്ക് ഇമ്പമേറിയ സംഗീതവും മ്യൂസിക് വീഡിയോയെ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കുന്നു. ലോക്ഡൗണിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ ചിത്രീകരണം. മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഉടന്‍ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും''- സംവിധായകൻ പറയുന്നു.

ഗാനരചന- നൗമാന്‍ മേമന്‍, സംഗീതം- ക്രിസ്റ്റസ് സ്റ്റീഫന്‍, മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷന്‍- സന്തോഷ് നായര്‍, എഡിറ്റര്‍- മെഹറലി പൊയ്ലുങ്ങല്‍ ഇസ്മയല്‍, പി.ആര്‍.ഒ. പി.ആര്‍. സുമേരന്‍.

