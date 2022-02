കമല്‍ഹാസന്റെ ആദ്യ ബോളിവുഡ് സിനിമ, രതി അഗ്നിഹോത്രിയുടെ സിനിമാ എന്‍ട്രി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള ചിത്രമായിരുന്നു കെ. ബാലചന്ദറിന്റെ ഏക് ദൂജെ കെ ലിയെ എന്ന റൊമാന്റിക് ട്രാജഡി. പഞ്ചാബി പെണ്‍കുട്ടിയായ സപ്‌നയുടേയും തമിഴ് യുവാവ് വാസുവിന്റേയും കഥ പറഞ്ഞ് പ്രേക്ഷകരെ കരയിച്ച ഏക് ദൂജെ കെ ലിയേയിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങള്‍ നാല്‍പത് കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും റിപ്പീറ്റടിച്ച് കേള്‍ക്കുന്നവര്‍ ഏറെയാണ്. ആനന്ദ് ബക്ഷിയുടെ അതിമനോഹരമായ വരികള്‍ക്ക് ഈണം പകര്‍ന്നത് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് സംഗീതസംവിധായകരായ ലക്ഷ്മീകാന്ത്-പ്യാരേലാല്‍ ആണ്. ചിത്രത്തിലെ ആറ് ഗാനങ്ങളില്‍ നാലെണ്ണത്തിന് ലത മങ്കേഷ്‌കര്‍ ശബ്ദം പകര്‍ന്നു. ഒരെണ്ണമൊഴികെ അഞ്ച് ഗാനങ്ങള്‍ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിന്റെ ശബ്ദത്തില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് ലതയും എസ്പിബിയും വിടപറഞ്ഞതെന്ന കാര്യം വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആലപിച്ച അസംഖ്യം ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആരാധകഹൃദയങ്ങളിലും സംഗീതലോകത്തും ഇരുവരും അമരരായി തുടരുമെന്നത് തീര്‍ച്ച.

തേരേ മേരെ ബീച് മേം (Tere mere beech mein)

'നമുക്കിടയിലെ ബന്ധമെത്ര വിചിത്രം

എനിക്കും നിനക്കും മനസ്സിലാവത്തത്ര!'

(തേരേ മേരെ ബീച് മേം കൈസാ ഹൈ യെ ബന്ധന്‍ അംജാനാ...)

പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത, വിഭിന്ന ഭാഷ /ദേശക്കാരായ രണ്ട് പേര്‍ക്കിടയിലുണ്ടാവുന്ന പ്രണയം. നായികയ്ക്ക് പ്രണയം പറയാന്‍ സിനിമയില്‍ ഒരു ഗാനം അനിവാര്യമാണ്. ഏക് ദൂജെ കെ ലിയെയിലെ ആ ഗാനമായിരുന്നു തേരെ മേരെ ബീച് മേം. ഹിന്ദിയില്‍ പാട്ടുപാടുന്ന നായികയെ കൗതുകത്തോടെയും കുസൃതിയോടെയും നോക്കിയിരിക്കുന്ന നായകന്‍. നായകനായ വാസുവിന് ഹിന്ദി അറിയില്ല, നായിക സപ്‌നയ്ക്ക് തമിഴും. പക്ഷെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഗാനത്തിന്റെ അര്‍ഥവും പ്രണയത്തിന്റെ ആഴവും ഗാനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി, ലത മങ്കേഷ്‌കര്‍ എന്ന അദ്ഭുതഗായികയുടെ മനോഹരശബ്ദത്തില്‍ പ്രണയം പീലി വിരിച്ചു. ഗാനത്തില്‍ ഇടയ്ക്ക് വാസു തമിഴില്‍ ചില ഡയലോഗുകള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഡബ്ബ് ചെയ്തത് എസ്.പി.ബിയാണ്. ഗാനത്തിന്റെ ഒരു ട്രാജിക് മെയില്‍ വേര്‍ഷന്‍ എസ്.പി.ബി പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗാനത്തിന് എസ്.പി.ബിയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പിന്നണിഗായകനുള്ള ദേശീയപുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗാനരചനയ്ക്ക് ആനന്ദ് ബക്ഷി ഫിലിം ഫെയര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടുകയും ചെയ്തു.

'ഹം ബനേ തും ബനേ'(hum bane tum bane) കുറേക്കൂടി കുട്ടിത്തമുള്ള ഗാനമായിരുന്നു. ലത മങ്കേഷ്‌കറും എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്‌മണ്യവും ഈ ആലപിച്ച ഗാനവും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായിരുന്നു. ഗാനത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പോര്‍ഷന്‍ എസ്.പി.ബി. അടിപൊളിയാക്കി. We are made for each other, samjhe എന്നവസാനിക്കുന്ന ഗാനവും സംഗീതപ്രേമികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രീതി നേടിയ ലത-എസ്.പി.ബി ഗാനമായിരുന്നു ഹം തും ദോനോ ജബ് മില്‍ ജായേംഗേ. പ്രണയത്തില്‍ കുറച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇടചേര്‍ന്ന ഗാനമായിരുന്നു അത്. ഈ ഗാനങ്ങള്‍ കൂടാതെ, മേരേ ജീവന്‍ സാഥി(mere jeevan sathi), സോലാ ബരസ് കി ബാലി ഉമര്‍(sola baras ki bali umar) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളും ഏക് ദൂജേ കെ ലിയെയിലുണ്ട്. മേരേ ജീവന്‍ സാഥി എസ്.പി.ബിയും അനുരാധ പദ്വാളും ചേര്‍ന്നാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോലാ ബരസ് കി... ലതാ മങ്കേഷ്‌കറും 'ഭജന്‍ സാമ്രാട്ട്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനൂപ് ജലോഠയും ചേര്‍ന്ന് പാടിയിരിക്കുന്നു.

ഏക് ദൂജെ കേ ലിയെയുടെ ചില പിന്‍ കഥകള്‍

കെ ബാലചന്ദറിന്റെ തന്നെ 1978 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുഗു സിനിമ 'മരോ ചരിത'യുടെ റീമെയ്ക്കായിരുന്നു ഏക് ദൂജെ കേ ലിയെ. കമല്‍ ഹാസനും സരിതയുമായിരുന്നു ലീഡ് റോളുകളില്‍ അഭിനയിച്ചത്. നിര്‍മാതാവ് എല്‍.വി. പ്രസാദിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഹിന്ദി റീമെയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. സിനിമയുടെ ട്രാജിക് എന്‍ഡ് കാരണം വിതരണക്കാരെ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ എല്‍.വി. പ്രസാദ് തന്നെ സിനിമ വിതരണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി. സിനിമയാവട്ടെ 1981 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറി, പ്രസാദ് കൂടുതല്‍ ധനികനും. ഹിന്ദിയുടെ എബിസിഡി അറിയാതെയായിരുന്നു കമല്‍ഹാസന്റെ ബോളിവുഡ് പ്രവേശനം. അത് തന്നെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല വലച്ചതെന്ന് പിന്നീട് കമല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമയുടെ തെലുഗു, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളില്‍ മാധവി പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള പുരസ്‌കാരം കൂടാതെ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കും എഡിറ്റിങ്ങിനുമുള്ള ഫിലിംഫെയര്‍ അവാര്‍ഡുകളും സിനിമ നേടി. സിനിമയുടെ വന്‍ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ രതി അഗ്നിഹോത്രി ബോളിവുഡിലെ തിരക്കേറിയ നായികയായി മാറിയെങ്കിലും ഹിന്ദി സിനിമയില്‍ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ പദവി നേടുന്ന കാര്യത്തില്‍ കമല്‍ ഹാസന്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Latha Mangeshkar SPB superhit songs from the movie Ek duuje ke liye