ഗസല്‍ ചക്രവര്‍ത്തി പങ്കജ് ഉദാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലൈവ് മ്യൂസിക്കല്‍ കോണ്‍സേര്‍ട്ട് ഡിസംബര്‍ 31 ന് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമില്‍. വൈകീട്ട് ഏഴ് മണി മുതല്‍ 8 മണി വരെ ശ്രുതിമധുരമായ ഗസലുകളും ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്ന ഈണങ്ങളുമായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികളുടെ മുന്നില്‍ പങ്കജ് ഉദാസ് എത്തുന്നു.

വേറിട്ട ശൈലിയിലൂടെയും ആര്‍ദ്രമായ ആലാപനത്തിലൂടെയും ഗസലുകളെ ജനപ്രിയമാക്കിയ അതുല്യ ഗായകനാണ് പങ്കജ് ഉദാസ്. ലോകമെമ്പാടും ഒട്ടനവധി സംഗീത പര്യടനങ്ങള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഗസലുകള്‍ക്ക് സംഗീത ലോകത്ത് മാന്യമായ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത ഈ ഗായകന്‍ തൊണ്ണൂറുകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഗസലുകളുടെ മാധുര്യം സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തിച്ചു. 'ചിട്ടി ആയീ ഹേ..' പോലുള്ള എണ്ണമറ്റ ഗാനങ്ങള്‍ ഇന്നും ആരാധകമനസുകളെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്നു. ഗസല്‍ സാഹിത്യത്തിന് ലാളിത്യവും നൂതനത്വവും പകര്‍ന്നുനല്‍കിക്കൊണ്ട് അവയുടെ സ്വീകാര്യത വര്‍ധിപ്പിച്ച പങ്കജ് ഉദാസിനെ 2006ല്‍ രാജ്യം പത്മശ്രീ നല്‍കി ആദരിച്ചു.

പുതുവല്‍സരത്തലേന്ന് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം ഒരുക്കുന്ന 'പങ്കജ് ഉദാസ് മ്യൂസിക്കല്‍ കോണ്‍സേര്‍ട്ട്' സംഗീതപ്രേമികള്‍ക്ക് ഹൃദ്യമായ അനുഭവം ആയിരിക്കും. ഹീറോ മോട്ടോകോര്‍പ്പ് ആണ് ഈ പരിപാടിയുടെ സ്പോണ്‍സര്‍. പവേര്‍ഡ് ബൈ സ്പോണ്‍സര്‍ കല്യാണ്‍ സില്‍ക്സും അസോസിയേറ്റ് സ്പോണ്‍സര്‍ മാന്‍കൈന്‍ഡ് ഫാര്‍മയും ആണ്.

Content Highlights: Pankaj Udhas Live concert on New year 2021, in Mathrubhumi.com, Gazal concert