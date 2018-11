നടി അനുശ്രീ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവറായി എത്തുന്ന പുതിയ സിനിമ ഓട്ടര്‍ഷയിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു. ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംഗീത സംവിധായകന്‍ ശരത് ഈണമിട്ട ഗാനമാണിത്. പുതു ചെമ്പാ.. നെല്ലു കുത്തി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം മഞ്ജു വാര്യരും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ചേര്‍ന്നാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്. ബി.ടി അനില്‍ കുമാറാണ് വരികള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദുലേഖ വാര്യരാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രാഹകന്‍ സുജിത് വാസുദേവ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അനുശ്രീ ഒഴികെ ചിത്രത്തിലെ ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക അഭിനേതാക്കളും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ചിത്രത്തിലെ നായകനും നായികയും അനുശ്രീ ആണെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നേറുന്നതെന്നും സംവിധായകന്‍ മുന്‍പ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

മറിമായം ഫെയിം ജയരാജ് മിത്രയാണ് ഓട്ടര്‍ഷയ്ക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്

സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തമാശകളും സംഭവങ്ങളുമൊക്കെയാണ് സിനിമയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകന്‍ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ റോളിങ് വെഹിക്കിള്‍ റിഗ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ചിത്രീകരണം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിനായി അനുശ്രീ ഓട്ടോ ഓടിക്കാന്‍ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താരത്തിന്റെ ഓട്ടോ ഓടിക്കല്‍ പഠനത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന്‍ എന്ന രീതിയില്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു.

ContentHighlights: new song released from the malayalam movie autorsha, anusree as auto driver, sujith vaasudev, otrsha, music director