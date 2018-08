അജയ് ദേവർലോകയുടെ ബഹുഭാഷാ ചിത്രം ഹൂവിലെ ഹൂ (Who) വിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

കത്താര്‍സിസും മണികണ്ഠന്‍ അയ്യപ്പയും ചേർന്നൊരുക്കിയ ലോണ്‍ലി ലേക്ക് (ഏകാന്ത തടാകം) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മികച്ചൊരു മെലഡിയാണ് ഗാനം. ശ്വേത പ്രസാദാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. അവതാരകയും നടിയുമായ പേളി മാണിയാണ് വരികള്‍ എഴുതിയത്.

ശ്രുതി മേനോന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോ. അനുപമ ആവര്‍ത്തന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അന്തഃസംഘര്‍ഷങ്ങളെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വരികളും, സംഗീതവും, അതിനൊത്ത ദൃശ്യമികവിലാണ് ഛായാഗ്രാഹകന്‍ അമിത് സുരേന്ദ്രന്‍ ഒപ്പിയെടുത്തത്.

പുറമേയ്ക്ക് ശാന്തമായ, എന്നാല്‍ അകമേ കലങ്ങിയൊഴുകുന്ന ഒരു നിശബ്ദമായ തടാകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു തോണിയില്‍ ഏകയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഈ ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ സംഗീതപ്രേമികള്‍ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

മലയാളത്തിന് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലുമായി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷനാണ് ചിത്രം. ഹോളിവുഡ് പ്രതിഭകളും പങ്കാളികളായ ചിത്രം സെപ്റ്റംബറില്‍ തീയ്യറ്ററുകളിൽ എത്തും.

ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ, പേളി മാണി, ശ്രുതി മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രാജീവ് പിള്ളയും ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേ സിനിമയിലെ ഹൂ ആര്‍ യു എന്ന ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ പേളി മാണിയാണ് അഭിനയിച്ചത്.

