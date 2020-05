പോയ വർഷം യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞ വനിതാ ​ഗായകരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി ബോളിവുഡ് ഗായിക നേഹ കക്കർ. നേഹ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നു കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേഹ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിരവധി പേരാണ് നേഹയ്ക്ക് അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് രം​ഗത്തെത്തിയത്.

യൂട്യൂബിൽ 4.8 ‌ബില്യൺ കാഴ്ചക്കാരെ സ്വന്തമാക്കിയ അമേരിക്കൻ റാപ്പർ കാർഡി ബി ആണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. നേഹയുടെ വിഡിയോകൾക്ക് 4.5 ബില്യൺ കാഴ്ചക്കാരാണുള്ളത്. കരോൾ ജി ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബ്ലാക്ക് പിങ്ക്, അരിയാന ​ഗ്രാൻഡെ, മെരിലിയ മെൻഡോൺക, ബില്ലി എലിഷ്, നിക്കി മിനാജ്, ബെക്കി ജി, സെലീന ​ഗോമസ് എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം നാല് മുതൽ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയാണ് നേഹ പിന്നണി ​ഗാനരം​ഗത്തെത്തുന്നത്. മേരാ ഭീ നോട്ട് ഔട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കോറസിനാണ് ആദ്യം പിന്നണി പാടുന്നത്. കോക്ടെയ്ൽ, യാരിയാൻ, ക്വീൻ എന്നീ സിനിമകളിലെ പാർട്ടി നമ്പറുകളാണ് ​ഗായികയെ ജനപ്രിയയാക്കിയത്.

