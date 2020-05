കൊച്ചി: ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ദേശീയഗാനം പാടിയതിന് പകർപ്പവകാശമുന്നയിച്ച് സോണി എടിവി പബ്ലിഷിങ്. യൂട്യൂബിൽ അ‌പ്ലോഡ് ചെയ്ത 'സാറ താഹ തൗഫീഖ്' എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ ദേശീയഗാനത്തിനാണ് സോണി അ‌വകാശം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അ‌വകാശവാദത്തിനെതിരേ അ‌പ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ സംവിധായകൻ ശരത് കൊറ്റിക്കൽ പറഞ്ഞു.

ഒരു മണിക്കൂറോളം ​ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ 53.47 മിനിറ്റു മുതൽ 54.44 വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് പകർപ്പവകാശലംഘനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ജൂത മുത്തശ്ശി സാറാ കോഹന്റെ ജീവതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സാറാ കോഹൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗം സംവിധായകൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ ദേശീയഗാനത്തിന് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി അ‌വകാശമുന്നയിക്കുന്നത് ഒരു പൗരന്റെ അ‌ടിസ്ഥാന അ‌വകാശത്തിൻ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് സംവിധായകൻ ശരത് കൊറ്റിക്കൽ പറയുന്നു. 'എന്റെ ക്രൂ മെമ്പേർസിന് കാണാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ ​പൈ്രവറ്റായാണ് ഡോക്യുമെന്ററി അ‌പ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഒന്നുരണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അ‌ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ്. അ‌തിനാൽ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇത്. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ ദേശീയഗാനം സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയായി കാണുന്നത് അ‌നുവദിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല' -ശരത് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

പകർപ്പവകാശ വാദത്തിനെതിരേ യൂട്യൂബിൽ ഫയൽ ചെയ്ത 'ഡിസ്പ്യൂട്ടി'ന്റെ മറുപടിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ശരത് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: National Anthem sony atv claims copyright for in Malayalam documentary about Sarah Thaha Thoufeek, jewish woman