രാജ്യമൊട്ടാകെ കോവിഡ് 19-ന്റെ ഭീതിയില്‍ കഴിയുകയാണ്. ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നല്‍കി അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശം പാട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഷിംജിത്ത് ശിവന്‍ എന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരന്‍.

മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഒരു സ്‌ട്രോക്ക് തളര്‍ത്തിയ ശരീരത്തെ മ്യൂസിക്ക് തെറാപ്പിയിലൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഷിംജിത്ത് പറയുന്നത്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന നിമിഷത്തില്‍ നിന്നും പഴയതിലും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നില്‍ വലിയ പ്രയത്‌നമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വന്തം പാട്ടുകള്‍ കേട്ടും പാടാന്‍ ശ്രമിച്ചും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, മ്യൂസിക്ക് തെറാപ്പി അങ്ങനെയെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചുമാണ് എല്ലാം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. ആ ഊര്‍ജമാണ് ഇപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാന്‍ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ നാടിനൊപ്പം നില്‍ക്കുകയാണ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെയെന്നും ഷിംജിത്ത് പറയുന്നു. ഈ അതിജീവന ഗാനത്തിലൂടെ നാടിന് വിശ്വാസം നല്‍ക്കുക മാത്രമല്ല, തന്റെ പാട്ടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് കൂടിയാണ് ഷിംജിത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഷിംജിത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ..

കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കു ശേഷം... വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍ പക്ഷാഘാതത്തെ അതിജീവിച്ച് സംഗീത ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിനു ശേഷമുള്ള എന്റെ പ്രഥമ സംരംഭം. അതും അതിജീവനത്തിനായുള്ള ഗീതമായത് തികച്ചും അവിചാരിതമാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഈ ഗാനം നമുക്കായി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. നിങ്ങളേവരുടെയും പിന്തുണയും പ്രാര്‍ത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടന്ന് എനിക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ കാലവും കടന്നു പോവും. നമ്മള്‍ കൊറോണയെ അതിജീവിക്കും. തുടര്‍ന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്‌നേഹത്തോടെ.. ഷിംജിത്ത് ശിവന്‍

'വോണ്‍ഡ് ഗിവ് അപ്പ്' എന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ പേര്. ഷിംജിത്ത് തന്നെയാണ് ഗാനത്തിന് ഈണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വരികള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷിബു മുട്ടത്താണ്, ആലാപനം ഷിംജിത്ത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിനന്ദ് എം. വാരിയരാണ്. ശിവം മ്യൂസിക്‌സിന്റെ ബാനറിലാണ് പാട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'ഭാവിയില്‍ ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ക്ക് അകലം പാലിക്കാം. ലോകം മുഴുവന്‍ ഒരു മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ സമൂഹ അകലം പാലിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താനുള്ള ഏക മാര്‍ഗം. ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ നമ്മള്‍ക്ക് ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കാം. ഈ യുദ്ധത്തില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ജയം നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് തന്നെയായിരിക്കും.' എന്നാണ് ഗാനത്തിന് യൂട്യൂബില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ്.

Content Highlights: Music director Shimjith Shivan releases new song as a fight against corona virus