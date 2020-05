നേരിട്ട് കാണാതെ ദൂരെ നാടുകളില്‍ ഇരുന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ ഒരു മ്യൂസിക്ക് വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. ആറു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് സന്ദീപ് വാസുദേവന്‍ ഈണം നല്‍കിയ പാട്ടാണ് മേഘമായ്. അന്ന് ആരും അറിയാതെ വെച്ച പാട്ടിന് ഈ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ജീവന്‍ നല്‍ക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാര്‍.

വിഷ്ണു ഉദയനാണ് വീഡിയോ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നായിക മാളവിക മുരളി പൂനെയിലും നായകന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ തിരുവനന്തപുരത്തും നിന്നുമാണ് വീഡിയോയുടെ ഭാഗമായത്. വിഷ്ണുവും സഹസംവിധായകനായ കിരണ്‍ അശോകനും വീഡിയോ കാളിലൂടെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇരുവരുമായും പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രീകരണം മുഴുവന്‍ അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണുകളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ വരികള്‍ എഴുതി സന്ദീപ് വാസുദേവന്‍ ഈണം നല്‍കിയ ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യ നാരായണാണ്. സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ ഗോപികയാണ് വിഷ്ണുവിന് പാട്ട് അയച്ചുകൊടുത്തത്. പാട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷ്ണുവും കിരണുമാണ് മ്യൂസിക്ക് വീഡിയോ എന്ന ആശയത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നത്. വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Meghamayi music video shot from different places during lockdown