ആലപ്പുഴ: തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങള്‍ക്കായി പാടിത്തുടങ്ങുന്ന ക്ലബ്ബ് എഫ്.എം 104.8 വെറുമൊരു പാട്ടുകാരനല്ല. കാതോരത്തെ കൂട്ടുകാരനും ഇമ്പമുള്ള സഹയാത്രികനുമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കായി പാടുന്ന ഈ പാട്ടുപെട്ടി നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന തമാശപ്പെട്ടി കൂടിയാണ്. ദിവസം മുഴുവന്‍ പാട്ടിലൂടെയും കളി ചിരികളിലൂടെയും ഊര്‍ജം പകര്‍ന്നു കൊണ്ട് ക്ലബ്ബ് എഫ്.എം.104.8 നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. ആലപ്പുഴയില്‍ മാത്രമല്ല ക്ലബ്ബ് എഫ്.എം. 104.8 കേള്‍ക്കാനാകുന്നത്. കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല പട്ടണങ്ങളുടെയും ക്ലോസ് കൂട്ടുകാരനും സ്വീറ്റ് പാട്ടുകാരനുമാകും അത്.

ക്ലബ്ബ് എഫ്.എമ്മിന്റെ ഒരു ദിനം പുലര്‍ച്ചേ അഞ്ചിന് ഉദിക്കും. ഗുഡ്മോണിങ് പറഞ്ഞാണ് കാതിനരികിലെ കൂട്ടുകാരന്‍ നിങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. കേള്‍ക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന പാട്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ള വിശേഷങ്ങളും ഈ നേരം നിങ്ങള്‍ക്കായി നിറയും. ഒരു ചൂടു ചായയുടെ ആസ്വാദ്യതയോടെ ആവി പറത്തുന്ന നിമിഷങ്ങള്‍. ഗുഡ് മോണിങ് കഴിയുമ്പോള്‍ നിങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് മുഴുവന്‍ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യാനായി കലക്കന്‍ റീച്ചാര്‍ജുമായി ആര്‍.ജെ. മാരായ അച്ചുവും മീരയുമെത്തും. ശ്രോതാക്കളെയും പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കലക്കന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍. വ്യായാമത്തിന്റെ നേരങ്ങളിലെന്നോണം നിങ്ങള്‍ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്യപ്പെടും.

പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുകള്‍ ലൈവായി കിട്ടും. ഐ.പി.എല്‍. എന്ന ചുരുക്കപ്പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിനോദ വേളയുടെ അവതരണം ആര്‍.ജെ. ഷെല്‍വിന്‍ ആണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത യാത്രകളെയും മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെയും പാട്ടില്‍ നിറയ്ക്കും ഐ.പി.എല്‍. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതല്‍ രണ്ടു മണി വരെ രുചിയുടെ കലവറ തുറന്ന് മീല്‍സ് റെഡിയുമായി ആര്‍.ജെ. വിക്കി കൂടെയുണ്ടാകും. ഉച്ചനേരത്ത് വിഭവസമൃദ്ധമായ വിരുന്നാകും ഇത്. രണ്ടു മുതല്‍ നാലുവരെ പുത്തന്‍ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ബാല്‍ക്കെണി. ഇതിലൂടെ സിനിമാ ലോകത്തെ സ്പന്ദനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലെത്തിക്കുന്നത് ആര്‍.ജെ. ജെബിന്‍ ആണ്.

വൈകീട്ട് നാലിന് ആര്‍.ജെ.മാരായ ഏഞ്ചലിനും ചിച്ചുവിനുമൊപ്പം കബഡി കബഡി കളിക്കാം. ക്ലബ്ബ് എഫ്. എമ്മിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം ഈ ഗെയിം ഷോയില്‍ പങ്കാളികളാകാം. കൈനിറയെ സമ്മാനങ്ങളും നേടാം. വൈകീട്ട് ഏഴു മുതല്‍ പത്തുവരെ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍. ആര്‍.ജെ. അശ്വതിയുണ്ടാകും കൂടെ. ജീവിതം എത്രയോ മനോഹരമാണെന്ന്

തോന്നുന്ന നേരം. രാത്രി പത്തു മുതല്‍ ഒന്നുവരെ ലവ് ബൈറ്റ്‌സില്‍ പ്രണയാതുരവും ഗൃഹാതുരവുമായ ഈണങ്ങള്‍ക്ക് കാതോര്‍ക്കാം.

ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകേള്‍ക്കാന്‍ മാത്രമല്ല,ജനോപകാരപ്രദമായ എന്തുകാര്യങ്ങള്‍ക്കും ക്ലബ്ബ്.എഫ്. എമ്മിലേക്ക് വിളിക്കാം. കാതോരത്ത് മാത്രമല്ല,ഒരു ഫോണ്‍ കോളിന്റെ അകലത്തിലും ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട്. 04772261048 ആണ് ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷന്‍ നമ്പര്‍. ഇതിനുപുറമെ ഗെയിമില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഉത്തരങ്ങള്‍ വാട്‌സ് ആപ്പ് ചെയ്യാനായി 9061051048 എന്ന നമ്പരും ട്രാഫിക് വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ 04772264400 എന്ന നമ്പറും ഉപയോഗിക്കാം.

ഏഴുലക്ഷത്തോളം പേര്‍ പിന്തുടരുന്ന ക്ലബ്ബ്.എഫ്.എം. ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പേജിലൂടെ ആലപ്പുഴ സ്റ്റുഡിയോയിലെ സര്‍പ്രൈസുകളും അവിടെയെത്തുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

