നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന് അറുപതാം ജന്മദിനത്തിനാശംസ അറിയിച്ച് ആരാധകരുടെ പ്രത്യേക വീഡിയോ. കോവിഡ്-19 സാഹചര്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിസ്മരണീയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വരച്ചു കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമെന്നാണ് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നത്.

വിവിധ സിനിമകളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേര്‍ത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതിനോടകം വീഡിയോ ശ്രദ്ധനേടി കഴിഞ്ഞു.

ഇതിലൂടെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പൊരുതുന്നവര്‍ക്ക് ലാലേട്ടനിലൂടെ അഭിനന്ദനവും ഇവര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റോളം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങളും ഗാനങ്ങളുമെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

