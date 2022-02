മുംബൈ: അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായിക ലതാ മങ്കേഷ്‌കറിന്റെ പേരില്‍ മുംബൈയില്‍ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഭാരത് രത്‌നാ ലതാ ദീനാനാഥ് മങ്കേഷ്‌കര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മ്യൂസിക് കോളേജ് എന്നായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി ഉദയ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ലതാ മങ്കേഷ്‌കര്‍ ബ്രീച്ച് കാന്‍ഡി ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡാനന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് അന്തരിച്ചത്. മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കലീനയില്‍ ആയിരിക്കും കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുക. ഒന്നരവര്‍ഷം മുമ്പ് മാസ്റ്റര്‍ ദീനാനാഥ് മങ്കേഷ്‌കര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മ്യൂസിക് കോളേജ് കലീനയില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ സഹോദരന്‍ ഹൃദയനാഥ് മങ്കേഷ്‌കറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റിയും രൂപവത്കരിച്ചിരുന്നു. ലതയുടെ സഹോദരി ഉഷാ മങ്കേഷ്‌കര്‍, ആദിനാഥ് മങ്കേഷ്‌കര്‍, സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍, എ.ആര്‍. റഹ്മാന്‍, സുരേഷ് വാഡ്കര്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരുന്നു.

ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇതിനായി ഒരു സര്‍വേയും നടത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ മരണം. തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കോളേജ് ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ പേരില്‍ തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മന്ത്രി ഉദയ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു. കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്രനിലയിലുള്ള മ്യൂസിയവും നിര്‍മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

