‘ലോകം പ്രതിസന്ധിയിലാവുമ്പോൾ സംഗീതം സംസാരിക്കുന്നു’. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരേ മുൻനിരയിൽനിന്നു പോരാടുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് സംഗീതത്തിലൂടെ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും പകരാനായി കലാരംഗത്തെ ലോകപ്രശസ്തർ വെർച്വൽ ലോകത്ത് ഒത്തുചേരുന്നു.

അമേരിക്കൻ പോപ് ഗായികയും നടിയുമായ ലേഡിഗാഗയാണ് ‘വൺ വേൾഡ്: ടുഗേതർ അറ്റ് ഹോം’ എന്ന രണ്ടു മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ സംഗീത പരിപാടി ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരിലെത്തും.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും സാമൂഹികസംഘടനയായ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസണും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് സമാഹരിക്കുന്ന പണവും കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും. ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള റോളിങ് സ്റ്റോൺസ്, ജെന്നിഫർ ലോപെസ്, എൽട്ടൺ ജോൺ, സെലിൻ ഡിയോൺ, ടെയ്‌ലർ സ്വിഫ്റ്റ്, ബില്ലി ഐല്ലിഷ്, ഡേവിഡ് ബെക്കാം, സബ്രീന എൽബ, ഓപ്ര വിൻഫ്രി, ആൻഡ്രിയ ബുചേലി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ അവരവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പങ്കെടുക്കും.

ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പ്രിയങ്കാ ചോപ്രയും ഷാറൂഖ് ഖാനും ഇവർക്കൊപ്പം ചേരും. ജിമ്മി ഫാലണും ജിമ്മി കിമലും സ്റ്റീഫൻ കോൾബർട്ടും അവതാരകരായി എത്തും. സംഗീതത്തിനൊപ്പം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവകഥകളും പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ പരിപാടി ഞായറാഴ്ച, വൈകീട്ട് എട്ട് മണിക്ക് സോണി ലൈവ്, സോണി പിക്സ്, എ.എക്സ്.എൻ. എന്നീ ചാനലുകളിലൂടെ കാണാം. യൂട്യൂബ്, ആമസോൺ പ്രൈം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ആസ്വദിക്കാം.

‘ഒരു പൊതുവെല്ലുവിളിക്കെതിരേ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ദ വൺ വേൾഡ്: ടുഗേതർ അറ്റ് ഹോം’’ -ലോകാരോഗ്യസംഘടന മേധാവി ടെഡ്രോസ് അഥനോം ഗൂബ്രീർസീയൂസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫിന്നിയസ്, ലിസ്സോ, ജെ. വാൽവിൻ, സ്റ്റീവീ വണ്ടർ, പോൾ മെക്കാർട്ട്‌നി, ബില്ലി ജോ ആംസ്‌ട്രോങ്, എലിയനിസ് മോർസെറ്റ്, ബർണാ ബോയ്, ക്രിസ് മാർട്ടിൻ, എഡ്ഡി വെഡ്ഡർ, ജോൺ ലെജെൻഡ്, കേസി മസ്‌ഗ്രേവ്‌സ്, കീത്ത് അർബർ, ലാങ് ലാങ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ ഇഡ്രിസ്, കെറി വാഷിങ്ടൺ സിസേം സ്ട്രീറ്റ് എന്നീ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ടുഗേതർ അറ്റ് ഹോമിന്റെ ഭാഗമാകും.

