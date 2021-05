ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്- ധനുഷ് ചിത്രം ജ​ഗമേ തന്തിരത്തിലെ ​ഗാനം പുറത്ത്. ധനുഷ് വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്ന ​ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. സന്തോഷ് നാരായണനാണ് സം​ഗീതം.

ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ചിത്രമായി ഒരുക്കുന്ന ​ജ​ഗമേ തന്തിരം ധനുഷിന്റെ നാല്പതാമത്തെ ചിത്രമാണ്. സുരുളി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ധനുഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളി താരങ്ങളായ ജോജു ജോർജും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

രജനീകാന്ത് നായകനായ പേട്ടയ്ക്കു ശേഷം കാർത്തിക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. വൈനോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസും റിലയൻസ് എന്റർടെയിൻമെന്റും ചേർന്നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എസ് ശശികാന്ത് ആണ് നിർമ്മാണം.

ഹോളിവുഡ് നടൻ ജെയിംസ് കോസ്മോ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈലാന്റർ, ബ്രേവ് ഹാർട്ട്, ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നാർനിയ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ജെയിംസ് കോസ്മോ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന വെബ് സീരീസിൽ ജിയോർ മോർമോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രമായെത്തിയിരുന്നു.

ജൂൺ 18ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ജ​ഗമേ തന്തിരം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നീണ്ടുപോയത്.

