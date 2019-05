ജയറാം കുട്ടികളുമായെത്തുന്ന ഗാനരംഗങ്ങള്‍ എന്നും മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരങ്ങളാണ്. പൂക്കാലം വരവായ്, കിലുക്കാംപെട്ടി, മകന്‍ കാളിദാസുമായൊന്നിച്ച കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങള്‍.. അങ്ങനെ നിരവധി ഹിറ്റുകള്‍ ഉദ്ദാഹരണങ്ങളായുണ്ട്. സ്‌ക്രീനില്‍ കുട്ടികളുമായി കളിച്ചു ചിരിച്ചെത്തുന്ന ജയറാമിനെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമാണ്. അത്തരത്തില്‍ താരത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഫാദര്‍ എന്ന താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഗ്രാന്റ്പാ ആണ് ഗാനം. ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ കുട്ടിക്കൊപ്പമാണ് ജയറാം എത്തുന്നത്. കൂടെ വിജയരാഘവന്‍, മല്ലിക സുകുമാരന്‍, സുരഭി സന്തോഷ്, വത്സലാ മേനോന്‍ എന്നിവരും എത്തുന്നു. വേണുഗോപാല്‍ രാമേന്ദ്രന്റെ വരികള്‍ക്ക് മോഹന്‍ സിത്താരയുടെ മകന്‍ വിഷ്ണുവാണ് സംഗീതം. രഞ്ജിനി ജോസ്, ശങ്കര്‍, വിനീത പ്രദീപ്, അഡ്വ. ഗായത്രി നായര്‍. പി.വി.ശ്രീഹരി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ മകളും അഞ്ചു വയസുള്ള പേരക്കുട്ടിയുമുള്ള ജയറാമിന്റെ കഥാപാത്രം ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും പിന്നീടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഫാദര്‍ പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍. അനീഷ് അന്‍വര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നായികമാര്‍ പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ജയറാമിനൊപ്പം ബാബുരാജും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തുന്നു. ധര്‍മ്മജന്‍ ബോള്‍ഗാട്ടി, രമേഷ് പിഷാരടി, സുനില്‍ സുഗദ, സലിം കുമാര്‍, ജോണി ആന്റണി തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നു. തിരക്കഥ ഷാനി ഖാദര്‍. നിര്‍മ്മാണം ഹസീബ് ഹനീഫ്, മഞ്ജു ബാദുഷ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ്. സമീര്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം.

