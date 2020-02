തിരുവനന്തപുരം: വേദികളില്‍ അധികമെത്താത്ത ആ അപൂര്‍വ പല്ലവി തലസ്ഥാനത്തിന്റെ കലാസായാഹ്നത്തില്‍ നിറഞ്ഞു; ഒപ്പം ദേവരാജസ്മൃതിയും.

ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദ മാരാരുടെ ഷഡ്കാല പല്ലവിയെ അതിന്റെ മൗലികത ചോരാതെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ജി.ദേവരാജന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അയ്യന്‍കാളി ഹാളില്‍ അവതരപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

ഭാരത് ഭവനും ജി.ദേവരാജന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രസ്റ്റും ദേവരാഗപുരം മ്യൂസിക് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നാണ് സംഗീതപരിപാടി ഒരുക്കിയത്.

ദേവരാജന്‍ മാസ്റ്ററില്‍നിന്ന് ഈ പല്ലവി നേരിട്ട് അഭ്യസിച്ച പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞന്‍ ചെന്നൈ ഡോ. കെ.കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഷഡ്കാല പല്ലവി ആലപിച്ചത്.

ദേവരാജന്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ 25 പല്ലവികളില്‍നിന്നുള്ള പ്രധാന പല്ലവിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആറ്റുകാല്‍ ബാലസുബഹ്മണ്യം വയലിനിലും നാഞ്ചില്‍ അരുള്‍ മൃദംഗത്തിലും അകമ്പടിയായി. ദേവരാജന്റെ ശക്തിഗാഥാ ക്വയറിന്റെ അവതരണവും സായാഹ്നത്തെ സമ്പന്നമാക്കി.

'ചന്തമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും' എന്ന ദേവരാജ സൃഷ്ടിയോടെയാണ് വേദി ഉണര്‍ന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് ശക്തിഗാഥയുടെ സ്ഥിരം അവതരണഗാനമായ ഒ.എന്‍.വി.യുടെ 'പൊന്നരയാലിന്റെ ചില്ലയില്‍ പാടുന്ന പക്ഷികള്‍ ഞങ്ങള്‍' എന്ന ഗാനം നിറഞ്ഞു.

ദേവരാജ ശിഷ്യനായ സംഗീതസംവിധായകന്‍ സതീഷ് രാമചന്ദ്രനാണ് ക്വയര്‍ നയിച്ചത്. മാസ്റ്ററില്‍നിന്ന് ക്വയര്‍ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പേര്‍ സംഘത്തില്‍ അണിനിരന്നു. സൂര്യാ കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി, ഭാരത് ഭവന്‍ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് പയ്യന്നൂര്‍, സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

