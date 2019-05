സി പ്രേംകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത 96 എന്ന സിനിമയും ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഗോവിന്ദ് വസന്ത ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പലരും മൂളി നടന്ന മറ്റു ചില ഈണങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട്. തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഇളയരാജ ഹിറ്റുകളില്‍ ചിലത് സിനിമയിലെ നായിക ക്ലാസ്‌റൂം ഇടവേളകളില്‍ പാടുന്നുണ്ട്. ദളപതിയിലെ 'യമുനൈ ആട്രിലെ' , അവതാരത്തിലെ 'തെണ്ട്രല്‍ വന്ത് തീണ്ടും പോത്' എന്ന പാട്ടിലെ എവരും 'സൊല്ലാമലെ' എന്ന വരികള്‍.. ഇങ്ങനെ ഇളയരാജ ഈണമിട്ട ഗാനങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയുമായി യോജിച്ചു പോകുന്ന രീതിയില്‍ സംവിധായകന്‍ സിനിമയോട് ചേര്‍ത്തു വച്ചിരുന്നു.

ഈയടുത്തിടെ സിനിമാ എക്‌സ്പ്രസിനു ഇളയരാജ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഈ പ്രവണത തെറ്റാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കിയ മറുപടി.

ഇത് തെറ്റാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തെ പാട്ടുകളിലൂടെ കാണിക്കണമെങ്കില്‍ അക്കാലത്തെ ഹിറ്റുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ പോവുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും മറിച്ച് അതേ കാലത്തേത് എന്നു തോന്നിക്കുന്ന പുതിയ ഈണങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനു കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ ആളുകള്‍ അക്കാലത്തെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. നല്ല പാട്ടുകള്‍ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആളുകള്‍ക്ക് കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവണത ഏറി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 1973ല്‍ 'യാദോം കീ ബാരാത്' എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ആര്‍ ഡി ബര്‍മന്‍ സംഗീതം നല്‍കിയത് ഉദ്ദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇളയരാജ പറഞ്ഞു.

''ആ ചിത്രത്തില്‍ ഇരുപതു വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ഗാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരുമിക്കലായിരുന്നു ക്ലൈമാക്‌സ്. അന്ന് ബര്‍മന് ഇരുപതു വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പോസറുടെ പാട്ട് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പുതിയൊരു പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത്. ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഗീത സംവിധായകര്‍ കാണിക്കുന്നത്. പഴയതു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രവണത അവരുടെ വീഴ്ച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്.''

ഇളയരാജയുടെ ഈ വാക്കുകള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ കാലത്തെ സംഗീത സംവിധായകരെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും ഉപദേശം നല്‍കാന്‍ താനാരുമല്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

അതേ സമയം ഇളയരാജ ഈണം നല്‍കിയ ഗാനങ്ങള്‍ സിനിമയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് റോയല്‍റ്റി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് 96ന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നണിസംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇളയരാജയുടെ അഭിപ്രായമാണിതെന്നും 96 എന്ന സിനിമയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നും ചിലര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

Content Highlights: ilayaraja on his songs used in 96 film new music directors